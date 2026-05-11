CPV Food đạt chứng nhận của Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc

Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, gọi tắt là CPF Food Standard. Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu.

Đại diện BSI Thái Lan trao Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 cho CPV Food.

Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp.

Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food chính thức công bố chương trình “3 An Toàn”, gồm: an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Thông qua việc áp dụng CPF Food Standard PS 7818:2023 và triển khai chương trình “3 An Toàn”, C.P. Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong chuỗi thực phẩm toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch và bền vững.