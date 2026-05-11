Mới đây, Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị nâng thời gian bảo hành công trình giao thông tối thiểu từ 2 năm lên 10 năm. Doanh nghiệp cho rằng mức bảo hành hiện nay quá ngắn so với tuổi thọ công trình và nếu kéo dài thêm một năm, riêng Cục Đường bộ Việt Nam có thể tiết kiệm hơn 12.500 tỷ đồng chi phí bảo trì mỗi năm. Nếu tăng thêm 8 năm, số tiền tiết kiệm có thể vượt 100.000 tỷ đồng.

Ngày 10/5, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị này và một số kiến nghị khác của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải.

Theo Bộ Xây dựng, việc đề xuất tăng thời gian bảo hành lên tối thiểu 10 năm cho các loại công trình là không đủ cơ sở thực tế và kỹ thuật.

Bộ Xây dựng không đồng tình bảo hành công trình giao thông 10 năm. (Ảnh minh hoạ).

Với đặc điểm công trình xây dựng có nhiều loại, nhiều cấp, quy mô, tính chất kỹ thuật khác nhau và các hạng mục trong một công trình có yêu cầu việc bảo hành khác nhau nên việc quy định cụ thể thời hạn bảo hành tối đa hoặc tăng thời hạn bảo hành tối thiểu trong văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng chung cho các loại công trình sẽ không phù hợp.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất kỹ thuật của công trình chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thêm thời hạn bảo hành công trình, hạng mục công trình so với quy định của pháp luật khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và quy định trong hợp đồng xây dựng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, cách tính Tập đoàn Sơn hải chưa phản ánh đúng bản chất giữa bảo hành và bảo trì công trình. Khoản kinh phí hơn 12.500 tỷ đồng mà Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến sử dụng năm 2025 chủ yếu dành cho quản lý, bảo trì định kỳ, sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác, khắc phục thiên tai và duy tu hệ thống quốc lộ, không phải toàn bộ là chi phí xử lý lỗi của nhà thầu sau bảo hành.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, bảo hành chỉ áp dụng với các khiếm khuyết phát sinh do lỗi thi công của nhà thầu trong một khoảng thời gian nhất định, còn bảo trì là hoạt động diễn ra thường xuyên trong suốt vòng đời công trình. Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cũng cho rằng nếu áp dụng cứng thời gian bảo hành 10 năm với mọi dự án giao thông, chi phí bảo lãnh, bảo hiểm, dự phòng rủi ro và giá dự thầu sẽ tăng đáng kể.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xây dựng đang chịu áp lực lớn từ giá vật liệu, nhiên liệu, lãi vay và chi phí vận tải, quy định này có thể khiến tổng mức đầu tư dự án tăng cao.

Ngoài ra, Bộ cho rằng thời gian bảo hành 10 năm cũng không phù hợp với chu kỳ sửa chữa công trình giao thông hiện nay. Theo quy trình bảo trì, mặt đường bêtông nhựa thường sửa chữa sau khoảng 5 năm khai thác và sau 2 lần trung tu sẽ thực hiện đại tu.

"Việc kéo dài thời gian bảo hành lên 10 năm sẽ không đúng với bản chất của công tác bảo hành công trình", Bộ Xây dựng nêu.