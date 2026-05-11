Thót tim cảnh người Hà Nội bất chấp vượt rào chắn, 'đua' tốc độ với tàu hoả

Anh Huy, công nhân gác chắn tại trạm Định Công cho biết, tình trạng người dân cố tình vượt rào chắn đường sắt hiện đã giảm đáng kể so với trước đây nhờ hầm chui Kim Đồng được đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện qua lại giảm và các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, tại một số điểm sử dụng rào chắn tự động không có nhân viên trực gác, vi phạm vẫn xảy ra do nhiều người chủ quan, thấy không có tàu là cố tình băng qua. Theo anh Huy, tàu chạy trong nội thành Hà Nội khoảng 30 km/h, còn ở khu vực ngoài trung tâm có thể đạt 60 - 70 km/h, nên khi phương tiện cố vượt rào chắn, việc xử lý tình huống gần như không kịp.