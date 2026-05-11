Bắt giữ nghi phạm chém 4 người hàng xóm ở Hưng Yên

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ được Bùi Trung Mạnh (sinh năm 1974) khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan điều tra xác định Mạnh là nghi phạm gây ra vụ chém 4 người, trong đó có một cháu nhỏ tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Bùi Nội)

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (sinh năm 1962, tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ việc Bùi Trung Mạnh (sinh năm 1974, ở cạnh nhà và là anh họ của ông Thiều) dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Các nạn nhân gồm: Bùi Trung Thiệu (sinh năm 1993, con trai ông Thiều); bà Vũ Thị Huê (sinh năm 1958, hàng xóm nhà ông Thiều); chị Bùi Thị Thảo (sinh năm 1998, con gái ông Thiều) và cháu Phạm Thanh Phong (sinh năm 2023, con chị Thảo và là cháu ngoại ông Thiều).

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian trên ở trước cửa nhà ông Thiều, Mạnh đã dùng dao (dạng dao nhà bếp có cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Thiệu.

Đúng lúc này, chị Thảo bế con là cháu Phong chạy ra liền bị Mạnh dùng dao chém; chị Thảo bỏ chạy được đến nhà bà Huê hàng xóm gần nhà, đưa cháu Phong cho bà Huê thì Mạnh chạy đến chém cháu Phong và chém vào tay bà Huê.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Huê, anh Thiệu, chị Thảo, cháu Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Cơ quan chức năng xác định anh Thiệu, chị Thảo và cháu Phong bị đa chấn thương, bà Huê bị thương nhẹ ở tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Mạnh và ông Thiều từ trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.