Truy bắt nghi phạm chém 4 người hàng xóm ở Hưng Yên

Trả lời Báo Điện tử VTC News đêm 10/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị phối hợp truy bắt nghi phạm gây ra vụ án khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 10/5, tại khu vực Việt Thuận, xã Thư Vũ, do mâu thuẫn, nghi phạm này đã chém 4 người hàng xóm bị thương.

"Cả 4 nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu, trong đó có một trẻ nhỏ. Chúng tôi đang truy tìm kẻ gây ra vụ việc trên. Đối tượng được xác định là hàng xóm với gia đình nạn nhân", lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại An Giang. Khoảng 19h30 ngày 20/2, tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, sau khi uống rượu bia, Sêng Sôryê phát hiện ông T. (50 tuổi) đậu xe gần nhà mình. Do nghi ngờ ông có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình, Sôryê lấy một con dao quéo tấn công khi ông T. chạy xe ngang qua, nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 40%.

Sau khi điều trị, ngày 25/2, nạn nhân đến Công an xã Tri Tôn trình báo và yêu cầu xử lý hình sự đối với Sêng Sôryê.

Căn cứ kết quả điều tra và kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự, hung khí mà Sêng Sôryê sử dụng được xác định thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Sêng Sôryê về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.