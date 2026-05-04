Tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ CSGT truy bắt kẻ trộm iPhone

(VTC News) -

Ngày 4/5, Công an TP Huế tổ chức khen thưởng đột xuất cho người dân và 2 cán bộ CSGT có hành động dũng cảm truy bắt kẻ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên Phú Xuân (phường Phú Xuân).

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 30/4, tại Công viên Phú Xuân, Trương Ngọc Thuyên (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đang chụp ảnh, đã lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 13 của anh L.Đ.Q. (SN 2006, trú phường Kim Trà).

Phát hiện sự việc, người dân tri hô, Lê Ngọc Thuyên bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Khi kẻ trộm chạy đến giữa cầu Phú Xuân, anh N. H. H. (trú tại phường Hương An, TP Huế, là tài xế xe ôm công nghệ) dũng cảm áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế.

Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế trao giấy khen cho Trung tá Trần Trọng Vinh, Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến và anh N.H.H.

Đúng thời điểm này, Trung tá Trần Trọng Vinh - Phó Đội trưởng và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến - Cán bộ Phòng CSGT Công an TP Huế đang trên đường đi làm nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với anh N.H.H. truy đuổi, khống chế kẻ trộm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1 điện thoại iPhone 13. Sau đó, Lê Ngọc Thuyên cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Huế quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh N. H. H. và Trung tá Trần Trọng Vinh, Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.

Theo Công an TP Huế, việc khen thưởng kịp thời không chỉ là sự động viên đối với các cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chung tay giữ gìn bình yên cuộc sống.