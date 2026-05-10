(VTC News) -

Ầu ơ tiếng Mẹ ru hời

Mong con khôn lớn làm người thiện nhân.

Bao năm khắc khoải tâm thân

Con không bước nổi qua lời Mẹ ru.

Đồng sâu nắng cháy trưa hè

Hạt vàng khó nhọc con thời thảnh thơi.

Thân gầy, lam lũ, héo mòn

Cho con lộng lẫy dáng nay huy hoàng.

Nghĩa Mẹ tựa buổi chợ đông

Tình con như vệt nắng hồng chiều rơi.

Làm sao thấu nổi biển khơi

Tình yêu của Mẹ chẳng vơi bao giờ.

Đường cao con bước mộng mơ

Khởi từ lối nhỏ lu mờ Mẹ đi.

Giờ đây mây phủ chia ly

Tìm đâu dáng Mẹ từ bi giữa đời.

Ơn sâu nghĩa nặng biển trời

Bóng hình của Mẹ mãi ngời trong con.