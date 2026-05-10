Ầu ơ tiếng Mẹ ru hời
Mong con khôn lớn làm người thiện nhân.
Bao năm khắc khoải tâm thân
Con không bước nổi qua lời Mẹ ru.
Đồng sâu nắng cháy trưa hè
Hạt vàng khó nhọc con thời thảnh thơi.
Thân gầy, lam lũ, héo mòn
Cho con lộng lẫy dáng nay huy hoàng.
Nghĩa Mẹ tựa buổi chợ đông
Tình con như vệt nắng hồng chiều rơi.
Làm sao thấu nổi biển khơi
Tình yêu của Mẹ chẳng vơi bao giờ.
Đường cao con bước mộng mơ
Khởi từ lối nhỏ lu mờ Mẹ đi.
Giờ đây mây phủ chia ly
Tìm đâu dáng Mẹ từ bi giữa đời.
Ơn sâu nghĩa nặng biển trời
Bóng hình của Mẹ mãi ngời trong con.