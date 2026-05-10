Đá 15 trận ghi 1 bàn, Tiến Linh xin lỗi: Mình kém thì đáng phải chịu đả kích

Video: Tiến Linh ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM thắng Sông Lam Nghệ An 3-1.

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại", cầu thủ Nguyễn Tiến Linh viết trên tài khoản Facebook cá nhân tối 10/5. Trong trận đấu câu lạc bộ Công an TP.HCM thắng Sông Lam Nghệ An 3-1 ở vòng 22 V.League, tiền đạo sinh năm 1997 vừa ghi bàn để chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp không ghi bàn tại giải đấu hạng cao nhất.

Tiến Linh viết thêm: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng. Điều buồn nhất không phải là những lời đả kích ngoài kia vì mình kém thì mình đáng phải chịu, mà buồn nhất là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình.

Hôm nay có thể ghi bàn, ngày mai có thể lại khó khăn, nhưng ít nhất áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của Linh đến lúc này cũng đã được cởi bỏ phần nào. Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng, luôn chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời".

Tiến Linh ghi bàn sau 14 trận "tịt ngòi" ở V.League. (Ảnh: Nguyễn Tiến Linh/Facebook)

Bàn thắng của Tiến Linh trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM) tối nay là pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Trước đó, lần gần nhất tiền đạo này ghi bàn ở V.League cũng chính là trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở lượt đi diễn ra vào tháng 9/2025 (CLB Công an TP.HCM thắng 3-2).

Tính trên tất cả các đấu trường, kể từ sau bàn thắng kể trên, Tiến Linh trải qua 16 trận đấu (14 trận ở V.League, 2 trận ở Cúp Quốc gia) mà chỉ ghi được 1 bàn (gặp CLB TP.HCM ở đấu trường cúp). Đây là chuỗi phong độ kém nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 28 tuổi. Anh cũng mất luôn vị trí ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3.

CLB Công an TP.HCM đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 2025-2026 sau vòng 22. Họ là đội duy nhất trong nhóm 7 đội đứng đầu có số bàn thắng ít hơn số bàn thua (31).

Đội bóng này vừa chia tay huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức.