Lý do Tiến Linh từ chối yêu cầu thay người của HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Phút 82 trong trận đấu giữa Việt Nam và Nepal, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra quyết định thay đổi người khi tung Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Đình Bắc vào thay Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thay đổi ý định khi Tiến Linh báo cáo thông tin.

Tiền đạo sinh năm 1997 tiến sát lại khu vực ban huấn luyện và nói chuyện với ông Kim Sang-sik. Anh không rời sân và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định điều chỉnh phương án thay người. Cuối cùng, Tiến Linh thi đấu đến hết trận. Người rời sân nhường chỗ cho Đình Bắc là Lê Phạm Thành Long.

Tiến Linh trao đổi với huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, Nguyễn Tiến Linh không rời sân theo yêu cầu thay người ban đầu không phải là chống đối mà do có vấn đề phát sinh trên sân. Cầu thủ của CLB Công an TP.HCM nhận thấy đồng đội Thành Long gặp chấn thương.

Trong khi đó, đây là quyền thay người cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Thành Long phải nén đau thi đấu khoảng 15 phút nếu Tiến Linh rời sân. Do đó, Tiến Linh báo cáo với ban huấn luyện để cân nhắc thay Lê Phạm Thành Long.

Đỗ Duy Mạnh thi đấu với cường độ cao, liên tục dâng cao tấn công nên anh cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal sau đây 4 ngày. Ban huấn luyện quyết định để Tiến Linh tiếp tục thi đấu.

Trong quá khứ, Tiến Linh từng có lần từ chối thay người trong màu áo Bình Dương. Thời điểm đó, ông Nguyễn Anh Đức đang là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đất Thủ. Cựu danh thủ này giải thích rằng ông nghĩ Tiến Linh bị đau nên thay người nhưng cậu học trò khẳng định vẫn có thể thi đấu.

Nguyễn Tiến Linh có thể hài lòng với trận đấu gặp đội tuyển Nepal. Anh ghi bàn ở đầu hiệp 1 sau pha khống chế bóng và dứt điểm hoàn hảo. Đáng tiếc, Nguyễn Tiến Linh vẫn bỏ lỡ một số cơ hội. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1.