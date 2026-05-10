Những món quà ý nghĩa trong Ngày của Mẹ 2026

Vào dịp Ngày của Mẹ (10/5/2026), việc chọn quà thường đòi hỏi sự tinh tế và thấu hiểu. Mỗi người mẹ có một sở thích, một lối sống và những nhu cầu khác nhau. Có người yêu những nhành hoa rực rỡ, có người lại trân trọng những vật dụng tiện nghi giúp chăm sóc sức khỏe, và cũng có người chỉ cần một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Vào Ngày của Mẹ, nhiều người không biết nên chuẩn bị món quà gì?. (Ảnh: iStock)

Món quà ý nghĩa trong Ngày của Mẹ

Dưới đây là 10 gợi ý về những món quà mang đậm ý nghĩa tinh thần và giá trị sử dụng, giúp mọi người con thể hiện sự tinh tế trong mắt mẹ vào dịp đặc biệt này.

Những đóa hoa tươi thắm

Hoa luôn là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để biểu đạt tình yêu và sự ngưỡng mộ. Một bó hoa cẩm chướng – loài hoa biểu tượng cho Ngày của Mẹ – sẽ là lựa chọn kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Sắc hồng của cẩm chướng tượng trưng cho lòng biết ơn, trong khi sắc đỏ thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Nếu mẹ bạn là người yêu thích sự thanh khiết, một bó hoa ly hay hoa lan hồ điệp cũng sẽ mang lại niềm vui bất ngờ. Hương thơm nhẹ nhàng và vẻ đẹp rực rỡ của hoa không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp tâm trạng của mẹ trở nên thư thái, yêu đời hơn.

Nhiều người lựa chọn hoa để tặng mẹ dịp Ngày của mẹ. (Ảnh minh họa)

Thiết bị chăm sóc sức khỏe

Khi thời gian trôi đi, sức khỏe của mẹ luôn là điều mà những người con lo lắng nhất. Vì vậy, các thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện đại như ghế massage, máy ngâm chân hay máy đo huyết áp điện tử là món quà vô cùng thiết thực.

Một chiếc máy massage cổ vai gáy sẽ giúp mẹ xua tan những cơn đau nhức sau một ngày làm việc nhà vất vả. Đây không chỉ là các món đồ công nghệ, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn luôn quan tâm và mong muốn mẹ có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con cháu.

Trang sức

Trang sức là phụ kiện giúp tôn vinh vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Đối với mẹ, bạn có thể lựa chọn một chiếc vòng tay ngọc trai, một chiếc dây chuyền vàng đơn giản hoặc đôi hoa tai đính đá quý.

Nhiều người mẹ luôn thích các món quà nhỏ xinh xắn. (Ảnh: iStock)

Ngọc trai đặc biệt phù hợp với phụ nữ trung niên bởi vẻ đẹp nền nã, biểu trưng cho sự viên mãn và bình yên. Mỗi khi diện món đồ này đi tiệc hay gặp gỡ bạn bè, mẹ chắc chắn sẽ tự hào kể về món quà mà con mình đã tận tay chọn lựa, thêm tự tin và hãnh diện.

Sản phẩm chăm sóc da

Mọi người phụ nữ đều có nhu cầu làm đẹp, và mẹ cũng không ngoại lệ. Theo năm tháng, làn da của mẹ dần xuất hiện những vết dấu của thời gian. Một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp với các thành phần chống lão hóa, kem dưỡng mắt hoặc tinh chất phục hồi sẽ là món quà tuyệt vời.

Tuy nhiên, trước khi mua, bạn nên tìm hiểu kỹ loại da của mẹ hoặc nhờ các chuyên gia tư vấn để chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Món quà này thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ của bạn đến vẻ ngoài và mong muốn mẹ mãi giữ được nét thanh xuân tươi trẻ.

Chuyến du lịch nghỉ dưỡng gia đình

Đôi khi, món quà quý giá nhất không gói gọn trong chiếc hộp, mà nằm ở những trải nghiệm và kỷ niệm. Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một bãi biển yên bình hoặc một vùng cao nguyên khí hậu trong lành sẽ là cơ hội để mẹ được nghỉ ngơi thực sự.

Đây là lúc mẹ tạm rời xa những lo toan bếp núc, những công việc không tên để tận hưởng không gian thư giãn bên gia đình. Những khoảnh khắc cả nhà cùng ăn tối, đi dạo và trò chuyện giữa một không gian mới lạ sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ mà mẹ sẽ luôn trân trọng.

Một chuyến du lịch gia đình đôi khi là món quà ý nghĩa nhất. (Ảnh: iStock)

Lớp học cho phụ nữ

Nếu mẹ bạn là người năng động và ham học hỏi, hãy tặng mẹ một khóa học liên quan đến sở thích cá nhân. Đó có thể là khóa học cắm hoa nghệ thuật, lớp học yoga cho người trung niên, khóa học làm bánh hoặc thậm chí là một lớp học khiêu vũ dưỡng sinh.

Việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng không chỉ giúp mẹ có thêm những kỹ năng mới mà còn là cơ hội để mở rộng mối quan hệ, kết giao bạn bè cùng lứa tuổi. Điều này giúp cuộc sống tinh thần của mẹ trở nên phong phú, tránh được cảm giác cô đơn khi con cái bận rộn với công việc riêng.

Đồ dùng nhà bếp

Với nhiều người mẹ, căn bếp chính là nơi giữ lửa và truyền đi tình yêu thương qua từng món ăn. Việc tặng mẹ những thiết bị nhà bếp hiện đại như nồi chiên không dầu, máy ép chậm, lò nướng thông minh hay máy rửa bát sẽ giúp công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều.

Những món đồ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình thông qua việc chế biến thực phẩm khoa học. Mỗi khi vào bếp, mẹ sẽ cảm nhận được sự chu đáo và yêu thương mà bạn dành cho mẹ qua từng thiết bị tiện nghi.

Bữa tối ấm cúng

Không có món quà nào chân thành bằng việc bạn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn mà mẹ yêu thích nhất. Trong không gian quen thuộc của gia đình, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm thơm phức là hình ảnh hạnh phúc nhất đối với mọi người mẹ.

Bữa cơm quây quần là món quà ý nghĩa với những người con xa nhà. (Ảnh: iStock)

Bạn có thể tự tay trang trí bàn ăn bằng một ít hoa và nến, chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Chính sự nỗ lực và lòng thành của bạn khi chuẩn bị bữa ăn sẽ khiến mẹ cảm động hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào khác.

Vật dụng phong thủy

Trong văn hóa Á Đông, các vật phẩm phong thủy thường mang ý nghĩa cầu chúc bình an và tài lộc. Bạn có thể tặng mẹ một chiếc vòng tay trầm hương, một bức tượng Phật nhỏ hoặc một viên đá phong thủy phù hợp với bản mệnh của mẹ.

Hương thơm dịu nhẹ từ trầm hương không chỉ giúp định thần, giảm căng thẳng mà còn được tin là mang lại năng lượng tích cực. Món quà này như một lá bùa hộ mệnh, thể hiện mong cầu của bạn về một cuộc sống an yên, ít biến động và luôn gặp nhiều may mắn dành cho mẹ.

Những lời chúc viết tay

Giữa thời đại kỹ thuật số, một cuốn album ảnh in thủ công lưu giữ những khoảnh khắc từ thời trẻ của mẹ cho đến khi con cái trưởng thành lại mang một sức mạnh cảm xúc ghê gớm. Bạn hãy dành thời gian chọn lọc những tấm ảnh ý nghĩa nhất, kèm theo đó là những dòng chữ viết tay kể lại những kỷ niệm đẹp hoặc đơn giản là lời nói "Con yêu mẹ".

Món quà tinh thần này cho thấy bạn đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để chuẩn bị. Mẹ có thể lật giở từng trang mỗi ngày để nhớ về những hành trình đã qua của gia đình, và chắc chắn mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc mỗi khi đọc những lời chúc chân thành.