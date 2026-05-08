Ngày của Mẹ 2026 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Bên cạnh các dịp tôn vinh phụ nữ quen thuộc như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay lễ Vu lan báo hiếu, Ngày của Mẹ cũng là dịp đặc biệt để mỗi người con bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Đây không chỉ là ngày để gửi tặng những món quà ý nghĩa, những lời chúc yêu thương đến mẹ mà còn là dịp tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình mẫu tử trong gia đình và xã hội.

Không giống nhiều ngày lễ khác có thời điểm cố định trong năm, Ngày của Mẹ được tổ chức theo quy ước riêng. Vậy Ngày của Mẹ năm 2026 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Ngày của Mẹ 2026 là ngày nào?

Ngày của Mẹ, còn được gọi là Ngày Hiền mẫu hay Mother’s Day, là ngày lễ nhằm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. Theo thông lệ quốc tế, ngày này không có ngày cố định mà được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm.

Theo cách tính này, Ngày của Mẹ năm 2026 sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 10/5 (tức ngày 24/3 âm lịch).

Ngày của Mẹ năm 2026.

Đây là dịp đặc biệt để các gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của người mẹ, người giữ lửa, gắn kết các thành viên trong gia đình và có ảnh hưởng lớn đối với sự hình thành nhân cách của con cái. Trong ngày này, nhiều người lựa chọn dành thời gian ở bên mẹ, gửi lời chúc, tặng hoa hoặc chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Nguồn gốc Ngày của Mẹ

Nguồn gốc của Ngày của Mẹ được cho là bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại. Vào thời điểm đó, người Hy Lạp thường tổ chức các nghi lễ vào mùa xuân để tôn vinh những người mẹ, đặc biệt là thần Rhea – mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Những nghi lễ này mang ý nghĩa tri ân công lao sinh thành và nuôi dưỡng.

Ngoài ra, cũng có giả thiết cho rằng Ngày của Mẹ xuất hiện đầu tiên tại Anh vào khoảng năm 1600. Theo đó, ngày lễ này được tổ chức hằng năm trước lễ Phục sinh khoảng 40 ngày nhằm tri ân các bà mẹ. Trong dịp này, con cái thường chuẩn bị hoa, quà tặng và những lời chúc tốt đẹp để bày tỏ lòng thành kính đối với mẹ. Tuy nhiên, phong tục này dần mai một và rơi vào quên lãng vào thế kỷ 19.

Sau đó, Ngày của Mẹ hiện đại chính thức ra đời và gắn liền với tên tuổi của hai người phụ nữ Mỹ là bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis (1864 – 1948).

Sau khi mẹ qua đời, Anna Marie Jarvis luôn cảm thấy day dứt vì cho rằng bản thân vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm cho mẹ. Một số thông tin cho biết, Anna nhận thấy sự thờ ơ của nhiều người đối với mẹ mình nên đã quyết tâm vận động để Ngày của Mẹ được tổ chức trên toàn nước Mỹ.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của Anna Marie Jarvis, đến năm 1911, Ngày của Mẹ đã được tổ chức tại hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Tiếp đó, vào ngày 8/5/1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ký nghị quyết chính thức công nhận Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ tại Mỹ.

Từ đây, Ngày của Mẹ dần lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành dịp lễ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Anna Jarvis (phải) và mẹ của mình. (Ảnh: Shore News)

Ý nghĩa của Ngày của Mẹ trong cuộc sống

Ngày của Mẹ ra đời nhằm nhắc nhở mỗi người về công lao sinh thành, dưỡng dục to lớn của mẹ. Đây là dịp để con cái thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo và tình yêu thương dành cho người đã hy sinh thầm lặng vì gia đình.

Trong ngày này, nhiều người thường dành thời gian quây quần bên mẹ, gửi tới mẹ những lời chúc chân thành hoặc chuẩn bị các món quà ý nghĩa. Không ít gia đình lựa chọn cùng nhau dùng bữa, đi du lịch hoặc đơn giản là ở cạnh mẹ như một cách thể hiện sự quan tâm.

Vào Ngày của Mẹ, đừng ngần ngại gửi những lời chúc ấm áp đến với mẹ yêu. (Ảnh: Canva)

Tại Việt Nam, dù đã có nhiều dịp dành để tri ân phụ nữ như ngày 8/3, ngày 20/10 hay lễ Vu Lan báo hiếu, Ngày của Mẹ vẫn ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Vào dịp này, con cái thường tặng mẹ hoa, quà hoặc những lời chúc ngọt ngào để bày tỏ sự kính trọng và tình cảm yêu thương dành cho mẹ của mình.

Trong nhịp sống hiện đại, Ngày của Mẹ không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của tình thân, nhắc nhớ về sự hy sinh lặng thầm của mẹ và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.