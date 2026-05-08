Audi là nhãn hiệu ô tô của công ty Audi AG - thành viên của tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới Volkswagen AG. Nhà sáng lập Audi là ông August Horch và Audi là tên của ông trong tiếng La tinh.

Hiện nay, Audi AG cùng tập đoàn Volkswagen AG đang sở hữu rất nhiều hãng xe đình đám như Lamborghini, Porsche, Bugatti, Bentley, Volkswagen, Seat và hãng motor Ducati lừng danh. Audi hiện đang là hãng xe chủ lực thứ 2 của Volkswagen.

Năm 2008, dòng xe sang Audi chính thức được nhập khẩu và phân phối chính hãng về Việt Nam với hàng loạt showroom lớn nhỏ trải dài khắp các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Sở hữu thiết kế sang trọng, tiện nghi hiện đại, các dòng xe của Audi nhận được sự yêu mến của khách hàng Việt. Ở thị trường Việt Nam, thương hiệu Audi hiện đang được chào bán với nhiều sản phẩm khác nhau, rải rác ở các phân khúc sedan, SUV và xe điện.

Các mẫu xe Audi được nhập khẩu chính thức về Việt Nam hiện tại gồm có các mẫu sedan A5, A7 và A8; các mẫu SUV gồm Q2, Q3, Q7, Q8 cùng mẫu Audi Q6 e-tron chạy hoàn toàn bằng điện.

Năm 2025, Audi bàn giao đến khách hàng khoảng hơn 1,6 triệu xe. Những sáng chế tiên tiến như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro là một phần trong DNA của Audi.

Tháng 5/2026, Audi Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi chào hè, áp dụng cho nhiều dòng sedan và SUV cao cấp, bao gồm cả mẫu xe thuần điện.

Chương trình áp dụng với mức ưu đãi trực tiếp lên đến 300 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Ưu đãi áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/6/2026 tại hệ thống đại lý Audi chính hãng trên toàn quốc.

Bảng giá xe Audi mới nhất tháng 5/2026

Dòng xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Ưu đãi Audi A5 2.249 Lên đến 200 triệu VNĐ Audi A7 Sportback 3.099 100 triệu VNĐ Audi A8 5.559 Lên đến 100 triệu VNĐ Audi Q2 1.590 Lên đến 125 triệu VNĐ Audi Q3 1.890 Lên đến 200 triệu VNĐ Audi Q3 Sportback 2.060 Lên đến 150 triệu VNĐ Audi Q7 3.799 Lên đến 150 triệu VNĐ Audi Q8 4.399 Lên đến 300 triệu VNĐ Audi Q6 e-tron 3.199 Lên đến 200 triệu VNĐ

Giá bán lẻ đề xuất và mức ưu đãi tùy thuộc vào phiên bản và đời xe.