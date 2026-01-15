(VTC News) -

Showroom Audi TP.HCM là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á áp dụng mô hình Progressive Showroom Concept. Đây là tiêu chuẩn thiết kế mới của hãng xe Đức, thay đổi cấu trúc từ showroom bán hàng truyền thống sang không gian tích hợp công nghệ.

Cấu trúc mới gồm 8 mô-đun chức năng, lược bỏ quầy tiếp tân truyền thống để thay bằng không gian mở. Khách hàng có thể xem cấu hình xe, chọn màu sơn và vật liệu nội thất thông qua các thiết bị tích hợp AI trên màn hình lớn.

Ngoài khu vực trưng bày, showroom bố trí quầy cà phê, không gian làm việc và khu vực bàn giao xe riêng biệt.

Khách hàng có thể trực tiếp tùy chọn cấu hình, màu sơn và nội thất xe thông qua hệ thống màn hình tương tác kỹ thuật số tại showroom.

Việc đổi mới hạ tầng diễn ra ngay sau khi Audi Việt Nam bổ nhiệm ông Joost van Houwelingen làm tổng giám đốc, kế nhiệm ông Ferry Enders. Hãng cho biết sẽ tập trung vào chiến lược tái định nghĩa phân khúc xe sang, đưa Việt Nam thành thị trường trọng điểm của hãng tại khu vực châu Á.

Ngoài nâng cấp hạ tầng, Audi công bố lộ trình đưa về 7 mẫu xe mới trong năm 2026. Danh mục này bao gồm thế hệ mới của các dòng SUV Q5, Q3 và các biến thể Sportback.

Mảng xe điện (e-tron) cũng được mở rộng với sự xuất hiện của Q6 Sportback e-tron và A6 Sportback e-tron. Đáng chú ý, mẫu xe thuần điện hiệu suất cao S6 Sportback e-tron sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường trong nước.

Theo kế hoạch, Audi Việt Nam tiếp tục triển khai mô hình showroom mới tại Hà Nội trong năm 2026, đồng thời mở thêm hai điểm trưng bày mới tại Bình Dương và Hải Phòng.