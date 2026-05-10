Tình báo Mỹ chưa thể xác nhận tình trạng thực tế của Lãnh tụ tối cao Iran

Diễn biến này thể hiện dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy tầm ảnh hưởng của ông đối với Tehran kể từ khi lên nắm quyền, đồng thời cũng là lần đầu tiên có thông tin liên quan xuất phát từ các nguồn tin tình báo Mỹ.

Truyền thông Mỹ ngày 9/5 dẫn các nguồn thạo tin với giới tình báo nước này cho biết Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đang điều khiển những cuộc đàm phán của Iran với Mỹ từ một nơi ẩn náu chưa xác định, dù ông bị thương nặng và mất một chân trong những cuộc oanh kích của Mỹ và Israel mở đầu cuộc chiến.

Tuy nhiên, quyền lực thực sự bên trong bộ máy lãnh đạo Iran hiện vẫn chưa rõ ràng khi cấu trúc quyền lực bị đánh giá là phân mảnh nghiêm trọng sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo quân sự nước này.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran sau khi cha ông cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự đầu cuộc xung đột.

Dù vậy, giới tình báo Mỹ cho biết, đến nay họ vẫn chưa thể xác nhận trực quan vị trí hay tình trạng thực tế của ông.

Theo CNN, một phần nguyên nhân khiến Washington khó xác định tung tích Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei là do ông không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc. Mọi trao đổi được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người chuyển tin nhằm tránh bị theo dõi.

Truyền thông nhà nước Iran chỉ mới đọc các tuyên bố bằng văn bản được cho là của nhà lãnh đạo này đúng 3 lần kể từ khi ông tiếp quản chế độ thần quyền.

Về phần mình, Tehran khẳng định vị Lãnh tụ tối cao vẫn có tình trạng thể chất tốt, bất chấp những báo cáo cho rằng ông Mojtaba Khamenei đang tiếp tục điều trị y tế trong tình trạng cách ly nghiêm ngặt sau khi bị bỏng nặng ở mặt, tay, thân người và chân trong vụ tấn công hồi đầu chiến sự.

Ông Mazaher Hosseini, Chánh văn phòng nghi lễ của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran ngày 8/5 tuyên bố, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đang hồi phục tốt và hiện hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo ông Hosseini, Lãnh tụ tối cao mới chỉ bị thương nhẹ ở bàn chân, vùng thắt lưng và có một mảnh đạn nhỏ găm phía sau tai.

“Tạ ơn Chúa, ông ấy có sức khỏe tốt. Kẻ thù đang lan truyền đủ loại tin đồn và thông tin sai lệch. Người dân cần kiên nhẫn, ông ấy sẽ xuất hiện khi thời điểm thích hợp”, quan chức Iran phát biểu trước đám đông.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7/5 cũng tuyên bố ông vừa gặp Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei trong hơn 2 tiếng, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được báo cáo với nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện tiếp tục thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, song giới chức Mỹ thừa nhận họ vẫn gặp khó trong việc xác định ai mới là người thực sự nắm quyền quyết định cuối cùng tại Tehran.