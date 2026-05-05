Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran: Mỹ cuối cùng sẽ thất bại

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/5 tuyên bố Mỹ “cuối cùng sẽ thất bại”, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái leo thang căng thẳng nào giữa Tehran và Washington trong thời gian tới sẽ khiến phía Mỹ phải hứng chịu hậu quả “nghiêm trọng hơn nhiều”.

Phát biểu được kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải dẫn lời Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề chính trị.

“Mỹ sẽ phô trương sức mạnh, nhưng cuối cùng sẽ thất bại”, ông Javani nhấn mạnh.

Người dân đi xe máy ngang qua tấm biển có hình ảnh Lãnh tụ tối cao quá cố của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại Tehran ngày 5/5. (Ảnh: WANA/Reuters)

Tuyên bố cứng rắn của Tehran được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc đối đầu trên biển giữa lực lượng Iran và quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Theo phía Mỹ, các tàu chiến và máy bay nước này đã phá hủy 7 xuồng cao tốc của Iran khi bảo vệ các tàu thương mại trong khuôn khổ chiến dịch Dự án Tự do nhằm khôi phục lưu thông hàng hải qua tuyến đường chiến lược này.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt cùng ngày, tiếp tục khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột xét trên khía cạnh quân sự.

“Tất cả tàu hải quân của Iran hiện đều đang nằm dưới đáy biển”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, cơ quan có liên hệ với IRGC, cho biết hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã mắc cạn ngoài khơi Oman tại khu vực nước nông nhiều đá gần cửa nam eo biển Hormuz.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo đã hộ tống thành công hai tàu treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz trong chiến dịch đầu tiên thuộc Dự án Tự do.

Tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk xác nhận một trong các tàu được hộ tống là tàu chở hàng Alliance Fairfax, đã rời Vịnh Ba Tư dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ và đang trên hành trình trở lại hoạt động thương mại bình thường.

Theo kế hoạch của Washington, các tàu được khuyến cáo đi theo tuyến phía nam men theo bờ biển Oman để tránh khu vực trung tâm eo biển, nơi Mỹ lo ngại có thủy lôi. Trong khi đó, Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo tuyến phía bắc và phải được lực lượng vũ trang nước này cho phép.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/5 đã lên đường tới Bắc Kinh để thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về quan hệ song phương và các “diễn biến quốc tế” trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AP)

Ông Araghchi và Bộ Ngoại giao Iran xác nhận chuyến thăm, cho biết nhà ngoại giao Iran sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, song không tiết lộ thêm chi tiết về chương trình nghị sự.

Trung Quốc thời gian qua luôn thể hiện là một bên trung lập trong cuộc chiến kéo dài hai tháng, nhiều lần kêu gọi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Tehran thông qua việc mua năng lượng từ Iran, kể cả sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền của Iran.