Mỹ, Iran phát động cuộc tấn công mới giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Tin nóng quốc tế ngày 5/5, đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nỗ lực nhằm đưa tàu chở dầu và những tàu thuyền khác khác bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz - điểm nghẽn thương mại năng lượng quan trọng gần như bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Iran.

Trước khi bước sang ngày 5/5, một số tàu buôn ở Vịnh Ba Tư báo cáo về vụ nổ hoặc hỏa hoạn và Mỹ thừa nhận phá hủy 6 tàu quân sự nhỏ của Iran, một cảng dầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ bị tên lửa Iran thiêu rụi.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran và nhấn mạnh thêm những chiếc tàu đó là "tất cả những gì họ (Iran) còn lại".

Ông Trump đưa ra rất ít thông tin chi tiết về "Dự án Tự do" nhằm giúp tàu thuyền của nhiều nước trên thế giới bị mắc kẹt di chuyển qua eo biển Hormuz. Trước đó, ông Trump cũng nói với Quốc hội rằng cuộc chiến đã "chấm dứt" và thời hạn không còn ý nghĩa, một tuyên bố bị một số nhà lập pháp phản bác.

Đây là nỗ lực sử dụng vũ lực quân sự lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố ngừng bắn hồi tháng 4 có hiệu lực nhằm giải tỏa tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, điều mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng chỉ có thể thực hiện với sự cho phép của họ.

Việc eo biển Hormuz đóng cửa kéo theo chi phí bảo hiểm vận chuyển tăng vọt. Trong nhiều tuần, Hải quân Mỹ cũng phong tỏa hoạt động thương mại đường biển của Iran, điều mà Iran cho là hành động khiêu chiến.

Xung đột Trung Đông khiến nguồn cung nhiên liệu, phân bón và dược phẩm bị đe doạ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars - liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran dẫn nguồn tin địa phương cho biết hai quả tên lửa của Iran đã bắn trúng tàu chiến Mỹ gần đảo Jask, cách eo biển Hormuz không xa, do "vi phạm quy tắc an ninh và hàng hải khi có ý định đi qua" khu vực "nút thắt cổ chai" này.

Giới chức Iran cũng công bố bản đồ về vùng biển mà họ cho là đã mở rộng và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Tehran, trải dài ra xa eo biển Hormuz và bao gồm nhiều đoạn bờ biển của UAE .

Hàn Quốc cũng báo cáo một trong những tàu thương mại của họ đang hoạt động ở eo biển bị nổ và cháy trong phòng máy, tuy nhiên không có ai trên tàu bị thương. Hiện tại, chưa rõ liệu đám cháy là do cuộc tấn công gây ra hay bắt nguồn từ bên trong.

Trong diễn biến khác, sau báo cáo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa bên trong UAE suốt cả ngày, bao gồm vụ cháy tại khu cảng Fujairah, UAE tuyên bố cuộc tấn công của Iran đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng và họ bảo lưu quyền đáp trả.