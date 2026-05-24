Phim gây tranh cãi của đạo diễn Romania giành giải Cành cọ vàng

Đây là lần thứ hai đạo diễn Cristian Mungiu chiến thắng ở hạng mục danh giá Cannes sau thành công của bộ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days vào năm 2007. Thành tích này giúp ông trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử hai lần đoạt Cành cọ vàng tại Cannes.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, nhà làm phim người Romania chia sẻ: “Mọi giải thưởng đều phụ thuộc vào bối cảnh. Chúng ta cần thêm 10 hoặc 20 năm nữa để nhìn lại và hiểu bộ phim nào thực sự vượt qua được thử thách của thời gian”.

Đạp diễn Cristian Mungiu thắng giải thưởng cao nhất của LHP Cannes - Cành cọ vàng.

Bộ phim Fjord dài 146 phút nhanh chóng trở thành tâm điểm của Cannes năm nay sau buổi công chiếu đầu tiên. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài 12 phút từ khán giả và giới phê bình.

Tác phẩm có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve trong vai một cặp vợ chồng theo tôn giáo với lối sống nghiêm khắc.

Trong phim, nhân vật người cha gốc Romania cùng người mẹ gốc Na Uy chuyển tới sống tại một ngôi làng biệt lập ở cuối vịnh hẹp Na Uy cùng 5 người con. Cuộc sống tưởng chừng yên bình nhanh chóng đảo lộn khi nhà trường phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể cô con gái lớn.

Từ đây, bộ phim mở ra cuộc điều tra căng thẳng xoay quanh phương pháp nuôi dạy con mang màu sắc tôn giáo cực đoan của gia đình.

"Fjord" là một trong những phim gây tranh cãi nhiều nhất tại hạng mục tranh giải chính.

Thông qua câu chuyện, đạo diễn Cristian Mungiu đặt ra nhiều vấn đề gai góc về niềm tin, bạo lực gia đình, sự kiểm soát và ranh giới mong manh giữa yêu thương với cực đoan.

Thay vì đưa ra đáp án rõ ràng, ông lựa chọn cách kể giàu tính quan sát, buộc khán giả liên tục tự chất vấn về đúng - sai trong các mối quan hệ gia đình.

Ngay sau khi ra mắt, Fjord tạo ra nhiều tranh luận trong giới phê bình quốc tế.

Nhà phê bình Guy Lodge của Variety nhận xét bộ phim “nắm bắt sắc bén những xung đột và hiểu lầm của thế giới hiện đại”. Trong khi đó, Lee Marshall từ ScreenDaily cho rằng tác phẩm có nhiều lớp ý tưởng nhưng thiếu cao trào đủ mạnh.

Cây bút Peter Bradshaw của The Guardian thậm chí chỉ chấm phim 2/5 sao và nhận xét tác phẩm “thiếu sức nặng cảm xúc”.

Dù vậy, chiến thắng của Fjord vẫn được xem là cột mốc đáng chú ý nhất tại Cannes 2026. Trong buổi họp báo sau lễ trao giải, Cristian Mungiu cho biết thông điệp lớn nhất ông muốn gửi gắm là: “Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau và để lại cho trẻ em một xã hội ít bạo lực hơn”.

Tại liên hoan phim Cannes năm nay, giải Grand Prix thuộc về Minotaur của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev. Giải Jury Prize thuộc về The dreamed adventure của nữ đạo diễn Đức Valeska Grisebach.

Ở giải Đạo diễn xuất sắc, Paweł Pawlikowski được vinh danh với Fatherland, đồng thời bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Ambrossi và Javier Calvo cũng chiến thắng với The black ball.

Trong khi đó, Virginie Efira và Tao Okamoto cùng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim All of a sudden.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao đồng thời cho Emmanuel Macchia và Valentin Campagne của phim Coward.

Ngoài ra, giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Emmanuel Marre với A man of his time, còn Cành cọ vàng phim ngắn được trao cho For the opponents của đạo diễn Argentina Federico Luis.

Đáng chú ý, tác phẩm Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân cũng góp mặt trong danh sách 10 phim tranh giải hạng mục phim ngắn tại Cannes năm nay.