Tàu buôn Mỹ băng qua eo biển Hormuz thành công theo chiến dịch mới của ông Trump

(VTC News) -

Ngày 4/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công. "Lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại", CENTCOM cho biết trong bài đăng trên X.

Việc tàu thuyền Mỹ vượt qua eo biển Hormuz thành công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hướng dẫn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này, nơi Iran đang cố gắng kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải.

Tàu thuyền đi lại quanh eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin hải quân "phát hiện tàu khu trục của Mỹ gần eo biển Hormuz và đưa ra cảnh báo, bao gồm cả việc bắn súng cảnh cáo, cảnh báo về hậu quả của những hành động mà họ mô tả là mạo hiểm".

“Sau khi tàu khu trục của Mỹ được cho là phớt lờ những cảnh báo ban đầu, lực lượng Iran đưa ra cảnh báo thứ hai, trực tiếp hơn, tuyên bố mọi nỗ lực tiến vào eo biển sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và dẫn đến phản ứng đáp trả”, IRIB đưa tin.

Tuyên bố cũng thông tin thêm: "Lực lượng hải quân Iran bắn thêm các phát súng cảnh cáo - bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa và máy bay không người lái chiến đấu gần con tàu này".

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư sau khi đi qua eo biển Hormuz và "lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại".

Việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể đẩy giá xăng lên tới 5 USD/gallon nếu tình hình không được giải quyết sớm. Theo AAA, giá xăng tại Mỹ tăng vọt từ mức trung bình 2,98 USD/gallon trước khi xung đột lên 4,46 USD/gallon vào 4/5.

Giá dầu tương lai tiếp tục tăng ngay cả khi Tổng thống Trump công bố "Dự án Tự do", một kế hoạch nhằm "hướng dẫn" tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đó là dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ không coi nỗ lực mới này là bước ngoặt.