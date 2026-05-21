Cận cảnh Geely EX2: Không gian rộng rãi vượt trội trong tầm giá 500 triệu đồng

Trong tầm giá dưới 500 triệu đồng, sự xuất hiện của mẫu xe điện đô thị này đang tạo ra một bộ tiêu chí so sánh mới bên cạnh các giá trị quen thuộc của những đại diện chạy xăng truyền thống tại thị trường Việt Nam.

Kiểu dáng tổng thể của mẫu xe điện đô thị Geely EX2.

Điểm ấn tượng khi bước vào bên trong cabin là chiều dài cơ sở đạt mức 2.650 mm. Thông số này dài hơn phần lớn các mẫu xe xăng hạng B truyền thống vốn thường dao động trong khoảng 2.500 mm đến 2.600 mm.

Do đặc thù cấu trúc xe điện không bị chiếm diện tích bởi hệ thống đường ống xả hay trục truyền động cơ học, phần sàn xe được làm phẳng hoàn toàn, giúp khoảng trống để chân ở cả hai hàng ghế rộng rãi hơn đáng kể so với kích thước tổng thể bên ngoài.

Chiều dài cơ sở lớn mang lại không gian sử dụng tương đối rộng so với kích thước tổng thể bên ngoài.

Nhìn từ phía trực diện, diện mạo của xe theo xu hướng đơn giản hóa với những đường nét bo tròn đồng điệu từ trước ra sau. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng chính, đèn định vị ban ngày và cụm đèn hậu đều ứng dụng công nghệ bóng phát quang (LED).

Cụm đèn chiếu sáng sử dụng bóng phát quang được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản.

Trong khoang lái, khu vực điều khiển trung tâm lược bỏ hầu hết các phím bấm vật lý. Mọi thao tác từ chỉnh điều hòa nhiệt độ, lựa chọn chế độ vận hành đến các tính năng giải trí đều được tích hợp vào màn hình cảm ứng kích thước lớn 14,6 inch. Cấu trúc màn hình này lớn hơn kích thước 8 đến 9 inch phổ biến trên các dòng xe hạng B hiện nay, mang lại độ phản hồi mượt mà và hỗ trợ kết nối đồng bộ với điện thoại thông minh.

Khoang lái thiết kế theo xu hướng công nghệ với màn hình cảm ứng trung tâm chiếm diện tích lớn.

Xe sử dụng cấu hình động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực. Sức mạnh này tương đương với các khối động cơ xăng dung tích 1.5 lít của đối thủ, nhưng đặc tính đạt lực kéo cực đại ngay từ dải tốc độ đầu giúp phương tiện phản ứng nhanh nhạy, bứt tốc mượt mà và có độ linh hoạt cao khi di chuyển trong môi trường giao thông đô thị.

Khối động cơ điện đặt ở trục sau nên xe có không gian để trang bị thêm cốp trước.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pinLFP dung lượng 39,4 kWh, cho quãng đường di chuyển 395 km mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, phiên bản cao cấp còn được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) gồm phanh khẩn cấp và kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp hệ thống camera toàn cảnh, những công nghệ vốn là trang bị xa xỉ hoặc thường bị lược bỏ trên nhiều mẫu xe xăng cùng tầm giá.