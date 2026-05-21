Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 2/5 đến 8/5

Từ ngày 2/5 đến 8/5, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 193 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Lê Tiến Dũng trong bài viết “Mẹ chưa lành vết mổ vẫn nhịn ăn, cha xe ôm định bán 'cần câu cơm' cứu con”

- Em Đào Văn Huy trong bài viết “Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18”

- Anh Trần Thanh Hải trong bài viết “Ánh mắt cầu cứu của người thợ điện ngã mái nhà, phải mở hộp sọ để giữ mạng sống”.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.