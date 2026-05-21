Công an mời làm việc 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC), Công an TP Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe 45 trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Công an TP Huế làm việc với chủ tài khoản tương tác với các trang tin phản động, chống phá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP Huế phát hiện trên địa bàn có nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác, bình luận, chia sẻ (share), hoặc bày tỏ cảm xúc (like) với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Qua làm việc, đa số các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, toàn bộ 45 cá nhân đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm, không tham gia tương tác với các trang tin có nội dung xấu, độc.

Công an TP Huế khuyến cáo mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận đồng thuận với các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là vi phạm pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống; tuyệt đối không tin, không nghe theo các luận điệu kích động của các đối tượng phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế.