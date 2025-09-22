Bắt giam 2 kẻ chống phá trên không gian mạng ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (SN 1976, trú tại phường Tích Lương) và Nguyễn Công Hợp (SN 1950, trú tại xã Kha Sơn) đều ở tỉnh Thái Nguyên về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai của Nguyễn Văn Trường. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo điều tra, mặc dù đã chấp hành xong án phạt tù và được địa phương, các tổ chức, đoàn thể quan tâm hỗ trợ tái hòa nhập, nhưng cả hai tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nội dung sai trái, xuyên tạc, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Hợp. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Được biết, cả Trường và Hợp đều có tiền án, tiền sự với nhiều tội danh khác nhau. Việc tái phạm trên không gian mạng lần này thể hiện tính chất phức tạp, nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.