Iran tuyên bố bắn tên lửa trúng chiến hạm Mỹ ở eo biển Hormuz, Washington bác bỏ

Tin nóng quốc tế ngày 4/5, hãng thông tấn Fars - liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - dẫn nguồn tin địa phương cho biết hai quả tên lửa của Iran đã bắn trúng tàu chiến Mỹ gần đảo Jask, cách eo biển Hormuz không xa, do "vi phạm quy tắc an ninh và hàng hải khi có ý định đi qua" khu vực "nút thắt cổ chai" này.

Con tàu không chú ý đến những cảnh báo từ Hải quân Iran và bị tấn công bằng tên lửa. Báo cáo cũng cho biết thêm "tàu tuần tra của Mỹ không thể tiếp tục hành trình do bị trúng tên lửa và buộc phải rút lui khỏi khu vực".

Tên lửa phóng từ tàu chiến của Hải quân Mỹ. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác tuyên bố này và cho rằng “không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị tấn công”, “lực lượng Mỹ đang hỗ trợ Chiến dịch Tự do và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran”.

Tình hình trên eo biển Hormuz leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch “giải cứu” những tàu bị mắc kẹt tại khu vực này. Theo ông Trump, quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn” tàu thuyền thuộc nhiều quốc gia ra khỏi eo biển Hormuz, “để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc của mình”, đồng thời cảnh báo mọi sự can thiệp đều “phải bị xử lý mạnh tay”.

Đáp lại, quân đội Iran cảnh báo “bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ…sẽ bị tấn công” nếu họ cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz chiếm khoảng 20% ​​lượng dầu vận chuyển bằng đường thủy trên toàn cầu trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Nhưng trên thực tế, tuyến đường thủy này bị đóng cửa kể từ khi xung đột bắt đầu, chỉ một số ít tàu được phép đi qua, dẫn đến giá dầu tăng vọt.

Bất chấp chi phí tiêu dùng tăng cao và tỷ lệ không ủng hộ đạt mức cao kỷ lục, ông Trump vẫn chọn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran để gây áp lực buộc Tehran hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là “hành động khiêu chiến” và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện có.