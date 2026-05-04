Khoảnh khắc tòa nhà chọc trời ở Moskva trúng đòn tập kích của UAV Ukraine

Tòa nhà chọc trời ở Moskva trúng đòn tập kích của UAV Ukraine. (Video: X)

Video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy máy bay không người lái (UAV) bay ở độ cao vừa phải hướng về Tháp Mosfilm ở thủ đô Moskva của Nga, cách Quảng trường Đỏ khoảng 7 km vào 1h ngày 4/5 (giờ địa phương). Người dân nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô ngay sau đó.

Các bức ảnh cho thấy thiệt hại ở tầng trên cùng của khu chung cư, dường như là tòa tháp cao 213 m nằm trong tổ hợp Tháp Mosfilm. Cùng với đó, mảnh vỡ máy bay không người lái được nhìn thấy rải rác trên đường phố khi đội cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cũng cho biết UAV Ukraine đánh trúng tòa nhà gần phố Mosfilmovskaya, nhưng không nêu địa điểm cụ thể và không có ai bị thương sau sự việc. Ông Sobyanin sau đó thông báo có thêm hai UAV phóng về hướng Moskva và bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Vụ tấn công dường như đánh dấu một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào khu dân cư trung tâm Moskva, xảy ra cách điện Kremlin và Quảng trường Đỏ khoảng 7km về phía tây, cách tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga 3km. Tháp Mosfilm nằm trong khu dân cư cao cấp của thành phố, gần nhiều đại sứ quán và khu nhà ở ngoại giao.

Trước đây, Nga cũng báo cáo ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moskva, dù thủ đô được phòng thủ rất tốt trước mối đe dọa trên không. Hiếm khi thủ đô của Nga bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự bất chấp sự gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine trong vài tháng qua.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công và mức độ thiệt hại gây ra. Ukraine thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga.

Vụ tấn công vào Moskva diễn ra chỉ vài ngày trước khi lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 dự kiến ​​được tổ chức tại Quảng trường Đỏ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc duyệt binh sẽ không trưng bày trang thiết bị quân sự, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý đối với sự kiện thường tổ chức với đầy đủ loại khí tài quân sự.