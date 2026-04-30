Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm về xung đột Trung Đông, Ukraine

Ngày 29/4, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về cuộc xung đột Trung Đông và Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Ushakov cho hay trong cuộc điện đàm trước đó cùng ngày, lãnh đạo hai nước bày tỏ đặc biệt quan tâm tới tình hình liên quan tới Iran và vùng Vịnh.

Tổng thống Putin coi quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump là đúng đắn bởi “điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình nói chung.”

Liên quan tới tình hình tại Ukraine, theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã đề xuất một lệnh ngừng bắn với Ukraine vào ngày 9/5 tới nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Theo đó, phía Moskva sẵn sàng "tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng."

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng đã ủng hộ đề xuất này. Ngoài ra, ông Ushakov tiết lộ Tổng thống Trump tin rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu này đã cận kề.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng chấm dứt các hành động thù địch tại Ukraine đồng thời cho biết các quan chức chính quyền của ông sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với phía Moskva và Kiev.

Đánh giá về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump cho biết ông đã có một "cuộc thảo luận rất tốt đẹp" với Tổng thống Putin đồng thời cho biết nội dung cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột tại Ukraine nhiều hơn là vấn đề Iran.