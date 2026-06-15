TP.HCM lập 12 đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

(VTC News) -

Ngày 15/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức công bố quyết định thành lập, giao nhiệm vụ và tập huấn cho các đội lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Theo quyết định, TP.HCM thành lập 12 đội chuyên trách với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương.

Các đội được tổ chức thành nhiều tổ chuyên môn gồm tổ lấy mẫu, tổ số hóa, tổ khai quật, tổ vận chuyển, tổ san lấp, tổ bảo đảm an ninh và tổ hậu cần nhằm phục vụ công tác lấy mẫu, bảo quản và quản lý thông tin hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh - yêu cầu các đội phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để triển khai việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy trình.

Đồng thời, các tổ chuyên trách phải thực hiện nghiêm quy định về kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; thường xuyên kiểm tra, bảo quản tốt các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Sau lễ công bố, các đội được tập huấn quy trình lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo 8 bước, từ xác định vị trí lấy mẫu, tiếp cận hài cốt, tạo mã định danh đến thực hành lấy mẫu, đóng gói và hoàn thiện hồ sơ.

TP.HCM thành lập 12 đội chuyên trách với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thực hiện lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc lấy mẫu và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng yêu cầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.