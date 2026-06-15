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World Cup 2026: 'Cơn lốc màu da cam' phủ kín đường phố Mỹ
(VTC News) -
Bất chấp nắng nóng gay gắt, hàng nghìn cổ động viên Hà Lan tuần hành tại Dallas (Mỹ), tạo nên "cơn lốc màu da cam" rực rỡ khuấy động không khí World Cup 2026.
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