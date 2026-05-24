Ngắm cao tốc Bắc - Nam tuyệt đẹp uốn lượn giữa núi sông Tây Nguyên

Cận cảnh tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh uốn lượn qua núi, qua sông hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk
Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đi vào hoạt động, đã tạo nên bức tranh hạ tầng giao thông kỳ vỹ. Nhìn từ trên cao, tuyến cao tốc hiện ra như một dải lụa mềm mại uốn lượn qua những dãy núi trập trùng và những con sông rộng.
Với tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km (trong đó đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 42,1km và đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khoảng 19,6km), dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.802 tỷ đồng. Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm giúp rút ngắn thời gian đi lại mà còn là kết quả vượt qua thách thức của thiên nhiên.
Nét nổi bật và ấn tượng nhất của cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chính là sự hùng vỹ, được thiết kế vắt qua những ngọn núi cao, băng qua các khu vực có địa hình, địa chất phức tạp.
Đầu tiên là công trình cầu Kỳ Lộ, một trong những cây cầu có quy mô lớn và vị trí thi công thách thức nhất của dự án.
Băng qua thung lũng và dòng sông rộng, cầu Kỳ Lộ uốn lượn mềm mại, trông như vươn mình trên không với những trụ cầu cao hàng chục mét giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt.
Chiều dài của cầu Kỳ Lộ cùng hệ thống đường dẫn tạo nên hình ảnh một dải lụa trên không. Việc thi công cầu Kỳ Lộ đòi hỏi kỹ thuật đúc hẫng cân bằng và cẩu lắp dầm Super-T chính xác đến từng milimét để đảm bảo tiến độ và chất lượng vĩnh cửu cho công trình.
Cung đường đẹp với một bên là vách núi xanh mướt, một bên là thung lũng rộng lớn, bình yên.
Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã được thông xe với quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn, bề rộng nền đường 17 mét, vận tốc thiết kế tối đa 80 - 90 km/h.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện tại hệ thống an toàn giao thông bao gồm dải phân cách cứng, hàng rào bảo vệ, biển báo và sơn kẻ đường phản quang đã được hoàn thiện đồng bộ.
Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh trông như dải lụa xám trải dài, uốn lượn qua những dãy đồi núi ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Đi vào vận hành khai thác, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh kết nối trực tiếp với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía Bắc và Chí Thạnh - Vân Phong ở phía Nam, điểm cuối cùng hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam thông suốt.
Không còn cảnh phải căng mình ôm những khúc cua nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1 cũ, các phương tiện di chuyển trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh được trải nghiệm cảm giác an toàn và thư thái giữa một không gian có tầm nhìn rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp.
Những ngày qua, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh được người dân và tài xế đánh giá là cung đường đẹp nhất "vắt" qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, sự kết hợp tuyệt vời giữa hạ tầng hiện đại và thiên nhiên hoang sơ.