4 mẫu laptop có thời lượng pin tốt nhất năm 2026

(VTC News) -

Thời lượng pin của laptop ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với những người làm việc từ xa, sinh viên thường xuyên di chuyển hay những ai thích thư giãn với phim ảnh và lướt web mà không cần cắm sạc. Một chiếc laptop có thể hoạt động suốt cả ngày sẽ mang lại sự tiện lợi đáng kể.

Chuyên trang BGR đã có các thử nghiệm thực tế và đưa ra kết quả đây là những mẫu laptop có thời lượng pin tốt nhất năm 2026:

HP OmniBook 5 14 inch

HP OmniBook 5 14 inch đang nổi bật trên thị trường laptop nhờ vào thời lượng pin ấn tượng. Theo thông báo chính thức từ HP, sản phẩm này có thể phát video liên tục trong 26 giờ 30 phút. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế từ các trang công nghệ uy tín cho thấy thời gian sử dụng thực tế còn tốt hơn.

Cụ thể, PCMag ghi nhận thời gian sử dụng lên đến 34 giờ 40 phút, trong khi CNET cho biết OmniBook 5 có thể hoạt động 28 giờ 19 phút trước khi hết pin. Đặc biệt, laptop này còn hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc từ 0 đến 50% chỉ trong 30 phút.

HP OmniBook 5 14 inch.

Không chỉ có thời lượng pin ấn tượng, HP OmniBook 5 còn nhận được đánh giá cao với 4,5 sao trên Amazon nhờ vào giá trị mà nó mang lại. Với mức giá 799 USD (khoảng 21 triệu đồng), sản phẩm sở hữu 32 GB RAM, ổ SSD 1 TB và màn hình OLED sắc nét.

Màn hình OLED của OmniBook 5 được đánh giá cao với khả năng bao phủ đến 194,5% gam màu sRGB và 138,4% gam màu DCI-P3, theo TechRadar. Tuy nhiên, độ sáng tối đa của màn hình chỉ đạt 300 nits, đủ dùng trong không gian trong nhà nhưng có thể không lý tưởng khi sử dụng ngoài trời.

Ngoài ra, HP OmniBook 5 còn được trang bị webcam 1080p với màn che bảo mật vật lý, tăng cường an ninh cho người dùng. Sản phẩm cũng có cảm biến hồng ngoại cho phép đăng nhập bằng sinh trắc học, mang lại sự tiện lợi và an toàn.

Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition

Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition, với thiết kế 2 trong 1 và bản lề xoay 360 độ, có thể khiến bạn ngạc nhiên với thời gian sử dụng pin ấn tượng. Được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 7 258V, chiếc laptop này có khả năng phát video liên tục lên đến 29 giờ theo thông tin từ nhà sản xuất. Các thử nghiệm thực tế tại CNET ghi nhận thời gian sử dụng lên tới 25 giờ 45 phút, trong khi PCMag báo cáo gần 22 giờ sử dụng liên tục.

Hiện tại, Lenovo Yoga 9i có giá 2.399,99 USD (khoảng 63 triệu đồng). Mặc dù mức giá này cao hơn so với nhiều laptop thông thường, nhưng nó phản ánh danh sách tính năng phong phú mà sản phẩm mang lại. Ngoài khả năng hoạt động như một laptop và máy tính bảng, máy còn sở hữu màn hình cảm ứng OLED sắc nét, 32 GB RAM, ổ SSD M.2 NVMe 1 TB và tốc độ làm mới 120 Hz.

Lenovo Yoga 9i Gen 10 Aura Edition.

Với độ dày chỉ 0,63 inch và trọng lượng 2,91 pound, Yoga 9i vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm một cổng USB-A, hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4 và một cổng USB 4. Tuy nhiên, máy không có đầu đọc thẻ SD, điều này có thể gây khó khăn cho những người sáng tạo nội dung thường xuyên làm việc với các tệp ảnh và video lớn.

Về độ bền, PCMag đánh giá mẫu laptop này có cấu trúc nhôm chắc chắn, không bị cong vênh hay uốn cong ở nắp, bàn phím hay đế máy. Cuối cùng, Yoga 9i còn được trang bị loa dạng thanh xoay 360 độ độc đáo tích hợp vào bản lề, kết hợp với hỗ trợ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm âm thanh ổn định, bất kể bạn sử dụng máy ở vị trí nào.

MacBook Pro M5 16 inch

MacBook Pro 16 inch (M5 Pro) với giá 2.527 USD (khoảng 66,6 triệu đồng) trên Amazon nổi bật là một trong những lựa chọn hàng đầu trong những mẫu MacBook có thời lượng pin tốt nhất.

Theo Apple, M5 Pro có thể hoạt động liên tục lên đến 24 giờ khi xem video trực tuyến và 17 giờ khi duyệt web. Những con số này đã được kiểm chứng qua các thử nghiệm thực tế: CNET ghi nhận thời gian sử dụng lên tới 24 giờ 59 phút, trong khi Tom's Guide cho biết MacBook M5 Pro có thể hoạt động 21 giờ 10 phút chỉ với một lần sạc.

MacBook Pro M5.

Được trang bị CPU 18 nhân và GPU 20 nhân, MacBook M5 Pro 16 inch dễ dàng xử lý các tác vụ hàng ngày như mở nhiều tab trình duyệt, phát video trực tuyến và gọi video. Nó cũng mạnh mẽ trong việc xử lý các tác vụ nặng như dựng hình 3D, chỉnh sửa video, xử lý dữ liệu phức tạp và tạo ảnh bằng AI cục bộ.

Mặc dù MacBook Pro 16 inch không mỏng nhẹ như các mẫu laptop của Lenovo hay HP, nhưng nó lại cung cấp nhiều cổng kết nối hữu ích, bao gồm cổng HDMI, khe cắm thẻ SD và ba cổng Thunderbolt 5 USB-C.

MSI Prestige 14 Flip AI Plus

MSI Prestige 14 Flip AI Plus có giá bán 1.529,99 USD (khoảng 40,3 triệu đồng). Máy có thời lượng pin lên đến 30 giờ. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm thực tế từ PCMag cho thấy, sản phẩm này có thể hoạt động liên tục lên tới 42 giờ 6 phút. CNET cũng ghi nhận thời gian sử dụng ấn tượng là 25 giờ 18 phút.

Thời lượng pin vượt trội của MSI Prestige 14 Flip AI Plus phần lớn nhờ vào việc sử dụng quy trình sản xuất 18A mới của Intel, với tiến trình 2 nm, thay vì 3 nm như trước đây. Bộ xử lý Panther Lake không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn quản lý nhiệt tốt hơn, góp phần vào độ bền bỉ của máy.

MSI Prestige 14 Flip AI Plus.

Là một chiếc laptop 2 trong 1, MSI Prestige 14 Flip AI Plus đi kèm với bút cảm ứng, 32 GB RAM, ổ SSD 1 TB và màn hình OLED. Mặc dù tốc độ làm mới tối đa chỉ 60 Hz, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho màn hình 14 inch.

Đặc biệt, với card đồ họa tích hợp Intel Arc B390, chiếc laptop này gây bất ngờ với hiệu năng chơi game ấn tượng. CNET nhận định đây là "chiếc laptop đầu tiên có card đồ họa tích hợp đạt được 60 khung hình/giây" khi thử nghiệm với tựa game Shadow of the Tomb Raider.

Sự kết hợp giữa thời lượng pin xuất sắc, tính năng mạnh mẽ hướng đến nhiều đối tượng, thiết kế mỏng nhẹ và webcam chất lượng cao, cùng khả năng xử lý các tựa game AAA mà không cần card đồ họa rời, khiến MSI Prestige 14 Flip AI Plus trở thành một lựa chọn đáng giá cho người dùng.