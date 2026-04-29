Công nghệ 29/4: ASUS ra mắt laptop chơi game 2 màn hình

(VTC News) -

ROG Zephyrus Duo: Laptop chơi game hai màn hình 16 inch

ASUS vừa chính thức mở bán ROG Zephyrus Duo tại Ukraine, chiếc laptop chơi game đầu tiên trên thế giới sở hữu hai màn hình OLED 16 inch. Máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 thế hệ mới và GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, mang lại hiệu năng hàng đầu cho cả game thủ lẫn người sáng tạo nội dung.

Laptop ROG Zephyrus Duo hai màn hình, kèm phụ kiện gaming chuyên nghiệp. (Nguồn: ASUS)

Điểm nổi bật của Zephyrus Duo là hai màn hình ROG Nebula HDR 3K OLED với tốc độ làm mới 120Hz, độ sáng tối đa 1100 nit và độ chính xác màu Delta E < 1. Người dùng có thể linh hoạt sử dụng ở nhiều chế độ như laptop truyền thống, chế độ kép màn hình, hay chế độ hợp tác nhóm.

Ngoài ra, máy còn sở hữu bàn phím tách rời kết nối Bluetooth, hệ thống tản nhiệt cải tiến với buồng hơi lớn, cùng thiết kế nhôm Stellar Gray sang trọng. Giá bán khởi điểm tại Ukraine là 399.999 UAH (9.200 - 9.300 USD) cho cấu hình cao cấp nhất.

NVIDIA ra mắt phiên bản 5070 12GB cho laptop

NVIDIA vừa công bố biến thể mới của GPU GeForce RTX 5070 dành cho laptop với dung lượng VRAM 12GB. Đây là bước đi nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung bộ nhớ, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho các nhà sản xuất thiết bị.

Nắp của ASUS ROG Zephyrus G14 có một đường rạch chéo nổi bật với đèn LED trắng được gắn ở giữa. (Nguồn: Engadget)

Theo NVIDIA, phiên bản 12GB sử dụng loại bộ nhớ 24Gb G7, khác với 16Gb G7 vốn phổ biến trên các GPU hiện nay. Các hãng như ASUS, Lenovo và MSI dự kiến sẽ tích hợp tùy chọn này trên một số mẫu laptop, bắt đầu từ tháng 6 tới.

Mặc dù có thêm dung lượng bộ nhớ, hiệu năng của 5070 12GB khó có thể sánh với dòng 5070 Ti do giới hạn băng thông. Tuy nhiên, với phần lớn trò chơi, sự khác biệt này không quá lớn, và mức giá dự kiến sẽ thấp hơn so với các mẫu Ti cao cấp.

iOS 27 mang đến công cụ chỉnh sửa ảnh bằng Apple Intelligence

Apple chuẩn bị nâng cấp ứng dụng Photos trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 với loạt công cụ chỉnh sửa ảnh mới dựa trên Apple Intelligence. Đây là bước tiến tiếp theo sau tính năng Clean Up, giúp người dùng loại bỏ chi tiết thừa trong ảnh.

Điện thoại iPhone được bày bán tại một cửa hàng tại Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)

Các công cụ mới gồm Extend, Enhance và Reframe. Extend cho phép mở rộng khung hình bằng cách tạo thêm nội dung ở rìa ảnh; Enhance tự động tinh chỉnh màu sắc, ánh sáng; còn Reframe hỗ trợ thay đổi góc nhìn với ảnh không gian. Những tính năng này hứa hẹn mang lại trải nghiệm sáng tạo hơn cho người dùng.

Tuy vậy, Apple thừa nhận một số công cụ như Extend và Reframe chưa hoàn thiện và có thể bị trì hoãn. iOS 27 sẽ được giới thiệu tại sự kiện WWDC 2026 vào ngày 8/6, nơi Apple dự kiến công bố thêm nhiều cải tiến khác cho Siri và hệ sinh thái.