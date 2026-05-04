Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff hôm 3/5 cho biết Washington tiếp tục đàm phán với Iran để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi đang thảo luận", ông Witkoff nói với CNN .

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (phải) tại Islamabad, Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói với truyền thông thế giới rằng ông coi đề xuất hòa bình mới của Tehran là không thể chấp nhận được. Nhưng ông cũng nhấn mạnh Mỹ đang tiến hành "cuộc thảo luận rất tích cực" với Iran.

Tehran được cho đã gửi cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột thông qua nhà trung gian đàm phán Pakistan. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận.

Theo hãng thông tấn Fars, đề xuất mới của Iran nhằm hồi đáp sáng kiến gồm 9 điểm do Mỹ đưa ra trước đó. Tuy nhiên, nội dung bản đề xuất này được cho không bao gồm việc tạm dừng làm giàu uranium trong 15 năm tại Iran.

Ông Trump công bố kế hoạch hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Ngày 3/5, Tổng thống Donald Trump thông tin chiến dịch hàng hải mới có tên gọi "Dự án Tự do" là cử chỉ "nhân đạo" của Mỹ dành cho thủy thủ đoàn trên nhiều tàu bị mắc kẹt trong cuộc phong tỏa ở eo biển Hormuz và có thể họ đang thiếu lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa tàu và thủy thủ đoàn của họ ra khỏi eo biển một cách an toàn. Trong mọi trường hợp, họ đều nói họ sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực này an toàn đối với hoạt động lưu thông hàng hải", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Florida, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, quan chức cấp cao của Iran cảnh báo nước này sẽ chống lại những nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz.

Tòa nhà chọc trời ở Moskva trúng đòn tập kích của UAV Ukraine

Theo kênh truyền thông Telegram của Nga, lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu chung cư cao tầng ở thủ đô Moskva.

Video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy máy bay không người lái (UAV) bay ở độ cao vừa phải hướng về Tháp Mosfilm ở thủ đô Moskva của Nga, cách Quảng trường Đỏ khoảng 7 km vào 1h ngày 4/5 (giờ địa phương). Người dân nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô ngay sau đó.

Các bức ảnh cho thấy thiệt hại ở tầng trên cùng của khu chung cư, dường như là tòa tháp cao 213 m nằm trong tổ hợp Tháp Mosfilm. Cùng với đó, mảnh vỡ máy bay không người lái được nhìn thấy rải rác trên đường phố khi đội cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Vụ tấn công dường như đánh dấu một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào khu dân cư trung tâm Moskva, xảy ra cách điện Kremlin và Quảng trường Đỏ khoảng 7km về phía tây, cách tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga 3km. Tháp Mosfilm nằm trong khu dân cư cao cấp của thành phố, gần nhiều đại sứ quán và khu nhà ở ngoại giao.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công và mức độ thiệt hại gây ra.

