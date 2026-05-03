Tàu chở khí đốt cho Ấn Độ vượt qua eo biển Hormuz an toàn

Tàu MT Sarv Shakti treo cờ Quần đảo Marshall chở 46.313 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 18 người Ấn Độ thành công đi qua eo biển Hormuz vào 2/5 và dự kiến ​​đến cảng Visakhapatnam vào 13/5.

Hôm 28/4, dữ liệu theo dõi tàu cũng cho thấy Mubaraz - con tàu bốc dỡ hàng từ cơ sở Das Island của Abu Dhabi National Oil ở UAE vào khoảng đầu tháng 3 đã đi qua mũi phía nam của Ấn Độ.

Dữ liệu cho thấy tàu chở dầu này neo đậu ở vùng Vịnh, nhưng ngừng gửi tín hiệu từ ngày 31/3, trước khi xuất hiện trở lại ở phía đông Ấn Độ vào ngày 27/4.

Hoạt động trên eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.

Vào thời điểm đó, tàu Mubaraz báo hiệu điểm đến là nhà ga ở Trung Quốc. Đầu tháng 4, dữ liệu theo dõi cũng cho thấy tàu chở LNG rỗng khác rời khỏi eo biển Hormuz.

Trước đó, một số tàu chở LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) của Qatar tiếp cận eo biển Hormuz nhưng buộc quay trở lại do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang tập trung cao độ vào lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz, vốn giảm xuống gần như bằng không trong hai tháng qua, do Iran và Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối địch.

Việc đóng cửa tuyến đường thủy vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung LNG toàn cầu khiến thị trường trở nên khan hiếm, đẩy giá tăng mạnh.

Việc các tàu tắt thiết bị phát tín hiệu khi đi qua eo biển Hormuz là chiến thuật phổ biến để tránh bị phát hiện và dữ liệu của tàu cũng có thể bị gây nhiễu hoặc cập nhật.

Trong diễn biến mới nhất, quan chức cấp cao của Iran cho biết đề xuất của Tehran sẽ mở lại hoạt động đường thủy ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, đồng thời để ngỏ cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân cho sau này.

Hãng tin Reuters đưa tin Tehran đang đề xuất mở lại eo biển trước khi vấn đề hạt nhân được giải quyết. Mốc thời gian mở cửa trở lại eo biển được nêu rõ trong đề xuất chính thức chuyển đến Mỹ thông qua nhà trung gian hòa giải.