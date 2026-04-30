Mỹ tìm cách lập liên minh mới để khôi phục hoạt động eo biển Hormuz

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang kêu gọi các quốc gia khác tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm cho phép tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy này bị đình trệ.

Liên minh được đề xuất, có tên là “Maritime Freedom Construct” (tạm dịch: Cơ chế Tự do Hàng hải), sẽ chia sẻ thông tin, phối hợp về mặt ngoại giao và hỗ trợ thực thi các biện pháp trừng phạt, theo WSJ dẫn một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Việc các bạn tham gia sẽ củng cố năng lực chung của chúng ta trong việc khôi phục tự do hàng hải và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu... Hành động tập thể là cần thiết để thể hiện quyết tâm thống nhất và áp đặt những cái giá đáng kể đối với việc Iran cản trở hoạt động quá cảnh qua eo biển", nội dung bức điện ghi.

Theo báo cáo, bức điện cho biết các nhà ngoại giao Mỹ cần hỏi các đối tác nước ngoài xem quốc gia của họ có muốn trở thành “đối tác ngoại giao và/hoặc quân sự” hay không, và nhiệm vụ này sẽ do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command) cùng điều hành.

“Cơ chế Tự do Hàng hải (MFC) sẽ bổ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm an ninh hàng hải khác, bao gồm nỗ lực lập kế hoạch hàng hải do Anh và Pháp dẫn dắt”, bức điện nêu, theo WSJ.

Mỹ đang kêu gọi các quốc gia khác tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm cho phép tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu cách đây 2 tháng dường như đã vượt eo biển Hormuz rời khỏi Vịnh Ba Tư. Theo dữ liệu theo dõi tàu, Mubaraz - con tàu bốc dỡ hàng từ cơ sở Das Island của Abu Dhabi National Oil ở UAE vào khoảng đầu tháng 3 hiện đang đi qua mũi phía nam của Ấn Độ. Dữ liệu cho thấy tàu chở dầu này neo đậu ở vùng Vịnh, nhưng ngừng gửi tín hiệu từ ngày 31/3, trước khi xuất hiện trở lại ở phía đông Ấn Độ vào ngày 27/4.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang tập trung cao độ vào lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz, vốn giảm xuống gần như bằng không trong hai tháng qua, do Iran và Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối địch.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26/4, ông Trump cũng cho thấy xu hướng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân nhằm siết chặt xuất khẩu dầu của Iran, qua đó gây áp lực buộc Tehran phải nhượng bộ trong thời gian tới.