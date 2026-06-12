Xem trực tiếp Canada vs Bosnia & Herzegovina World Cup 2026 ngày 13/6 kênh nào?

(VTC News) -

Canada đấu với Bosnia & Herzegovina lúc 2h ngày 13/6 trong khuôn khổ bảng B World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận Canada vs Bosnia & Herzegovina.

Thông tin trận Canada đấu với Bosnia & Herzegovina

Canada gặp Bosnia & Herzegovina trên sân BMO, Toronto. Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại bảng B World Cup 2026. Với Canada, màn ra quân này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đây là trận World Cup nam đầu tiên được tổ chức trên đất nước này.

Canada là đội chủ nhà thứ hai ra sân ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Canada bước vào World Cup 2026 với lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Jesse Marsch không phải thi đấu vòng loại do là một trong ba đội đồng chủ nhà, bên cạnh Mỹ và Mexico. Dù vậy, áp lực dành cho Canada không nhỏ. Trong hai lần dự World Cup trước đó, đội bóng Bắc Mỹ toàn thua cả 6 trận. Vì thế, trận gặp Bosnia & Herzegovina là cơ hội để họ hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Canada có thể không có lực lượng mạnh nhất. Alphonso Davies chưa chắc ra sân vì vấn đề gân kheo. Moise Bombito cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu, trong khi Marcelo Flores vắng mặt vì chấn thương dài hạn. Những tổn thất này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh biên và chiều sâu đội hình của đội chủ nhà.

Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm. Đây mới là lần thứ hai đội tuyển châu Âu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hành trình đến World Cup 2026 của Bosnia & Herzegovina rất đáng chú ý khi họ vượt qua Italy và Wales ở vòng play-off sau loạt luân lưu.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez cũng có phong độ không tệ. Bosnia & Herzegovina bất bại 8 trận gần nhất. Hàng thủ là điểm tựa khi họ hiếm khi để đối phương ghi nhiều bàn trong các trận gần đây. Trước Canada, đội khách nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội từ bóng dài hoặc tình huống cố định.

Dấu hỏi lớn nhất của Bosnia & Herzegovina nằm ở hàng công. Edin Dzeko chưa chắc ra sân vì chấn thương vai. Nếu tiền đạo kỳ cựu này không thể đá chính, Bosnia & Herzegovina sẽ mất đi một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm. Khi đó, Ermedin Demirovic và Semir Bazdar phải gánh nhiều trách nhiệm hơn trong các pha lên bóng.

Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh VTV. Theo lịch phát sóng được công bố, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10. Một số trận diễn ra cùng giờ ở lượt cuối vòng bảng có thể được sắp xếp trên kênh khác của VTV để phục vụ khán giả.

Ngoài hình thức xem qua truyền hình truyền thống, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng trực tuyến của VTV. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân.

Trận Canada vs Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 2h ngày 13/6, được phát sóng trên VTV3, VTV10 và VTV6. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý ở lượt trận mở màn bảng B, khi Canada ra sân với tư cách đội chủ nhà, còn Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Vì vậy, kết quả ở trận ra quân có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.