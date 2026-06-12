Giá vàng sẽ giảm về mức 3.500 USD/Ounce cuối năm 2026?

(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch sáng 11/6, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, mua vào 131 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 2,3 triệu đồng so với kết ngày hôm trước ở cả chiều mua - bán, và nếu so với kết phiên ngày 9/6, mỗi lượng vàng đã giảm đến 7,8 triệu đồng chỉ gần 2 ngày.

Đáng chú ý, chênh lệch giá vàng trong nước với giá thế giới được thu hẹp bất ngờ, chỉ còn khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng đã mất 53,7 triệu đồng

Phiên giảm ngày 11/6 nối dài chuỗi giảm giá liên tiếp của giá vàng trong tháng 6. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất 53,7 triệu đồng nếu tính từ đỉnh giá cao nhất gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu năm.

Nếu so với đỉnh giá cao nhất là 190,9 triệu đồng hồi đầu tháng 3, mỗi lượng vàng đã mất 54,9 triệu đồng. Còn nếu tính 11 ngày của tháng 6, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 22 triệu đồng.

Sau 2 tháng đầu năm liên tục tăng, đến tháng 3, giá vàng trong nước đi xuống và nối dài mức giảm liên tiếp. Trong đó, tháng 3 giảm khoảng 8,34%, tháng 4 giảm 5,14%, tháng 5 giảm 4,56% và giảm mạnh nhất trong tháng 6, với 14,2%.

Vàng thế giới cũng giảm mạnh từ đỉnh 5.595 USD/Ounce hồi tháng 2 đang về quanh ngưỡng 4.100 USD/Ounce.

Điều đáng chú ý là khi giá giảm mạnh thì hiện tượng người xếp hàng chờ mua vàng không còn. Công ty SJC hiện chỉ giới hạn với khách mua vàng nhẫn nhưng nâng lên đến 1 lượng/lần mua; vàng miếng được mua thoải mái theo nhu cầu, và mua trực tiếp, không phải đăng ký phiếu hẹn online như trước.

Lý do vàng giảm mạnh, một số ý kiến cho rằng do xung đột Trung Đông sắp hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, vàng đã tăng từ 2024 và lên mạnh vào 2025, trước khi xung đột xảy ra.

"Vàng giảm là do giá đã tăng quá mạnh suốt hơn 2 năm, kể từ giá dưới 2.500 USD/Ounce đầu năm 2024, lên mức kỷ lục 5.595 USD vào 27/2/2026. Tăng quá cao thì phải điều chỉnh. Nhưng giá vàng giảm liên tục 23% trong vòng gần 4 tháng là rất lớn, việc giảm này không còn là điều chỉnh để rồi tăng tiếp", ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, lý do khiến giá vàng giảm mạnh đến từ chính sách của Fed. Khác với người tiền nhiệm, ông Kevin Warsh không chấp nhận cung tiền để bị lạm phát cao, đồng nghĩa lãi suất sẽ không có kỳ vọng nào giảm.

Chỉ trong 11 ngày của tháng 6, mỗi lượng vàng đã giảm tới 22 triệu đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến cho vàng, bạc vốn tăng mạnh vì nhiều người lo ngại lạm phát, tiền rẻ, để trú vào tài sản an toàn này. Và cũng là lý do giúp đồng USD mạnh lên.

Ông Hiển nhận định thị trường vàng và USD đang giao dịch dựa trên dự đoán chính sách của Fed trong cuộc họp diễn ra vào ngày 16–17/6, là cuộc họp đầu tiên do ông Kevin Warsh chủ trì. Nhiều khả năng Fed giữ nguyên lãi suất với chỉ số việc làm Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến.

Đây cũng là nhận định của chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh. Ông Khánh cho rằng giá vàng giảm mạnh và tiếp tục theo chiều hướng đi xuống đang gây bất ngờ cho rất nhiều nhà đầu tư. Bởi những yếu tố ủng hộ giá vàng vẫn tồn tại, như căng thẳng địa chính trị, lạm phát... Nhưng thay vì kích thích giá tăng thì lại giảm sâu.

Chuyên gia này cho rằng lý do đầu tiên là vàng đã tăng rất mạnh trong 2-3 năm qua, kéo theo giá bạc lập mốc lịch sử vào năm 2025. Trong lịch sử, xu hướng của giá vàng tăng giảm theo chu kỳ khá dài. Nhưng chỉ năm ngoái đến nay, giá vàng đã tăng 50%, giá bạc thì thậm chí tăng gấp đôi.

"Giá tăng dồn một lúc khiến sức mua kém hấp dẫn hơn. Ví dụ cách đây 3-4 năm, vàng khoảng 1.000 USD/Ounce, mua đầu cơ hay tích lũy đều dễ, nhưng từ tháng 1/2026, vàng lên 5.000 USD, muốn mua đủ sinh lời phải bỏ số tiền rất lớn. Điều này làm cho việc đầu tư khó dần và như thế vàng bị kém hấp dẫn", ông Khánh cho biết.

Thứ 2 là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang ở mức rất cao và liên tục tăng, liên tục lập kỷ lục mới. Điều này ảnh hưởng ngay đến vàng.

Biểu đồ giá vàng nửa đầu năm 2026, tăng mạnh vượt 190 triệu đồng/lượng rồi giảm sâu về 136 triệu đồng ngày 11/6.

Cùng với đó, theo số liệu của Hội đồng vàng thế giới, lực mua vàng của các tổ chức, các ngân hàng trung ương thời gian qua rất cao, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay lại giảm mạnh, điều này cũng ảnh hưởng đến giá vàng.

Vàng sẽ về 3.500 USD/Ounce?

TS Châu Đình Linh - trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cũng nhận định những rủi ro địa chính trị đã hấp thụ trước đó, bây giờ không còn nhiều tác động nữa.

Theo ông, một trong những lý do quan trọng khiến giá vàng trong nước đi xuống, là các chính sách trong nước. Nghị định 24 sửa đổi đã có nhiều sự "thẩm thấu" và tác động đến thị trường. Đầu tiên là nguồn cung có kiểm soát mở rộng hơn.

Thêm nữa, hoạt động kinh doanh vàng ngày càng được chấn chỉnh minh bạch; việc thanh tra giám sát, kiểm soát thị trường rất chặt chẽ, đã giảm trừ, triệt tiêu hoạt động thao túng giá.

"Chúng ta cũng đang có những ý tưởng cho sàn giao dịch vàng. Những yếu tố này cùng tác động, làm giá vàng trong nước giảm theo xu hướng thế giới. Khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới từ vài chục triệu đồng/lượng nay chỉ còn khoảng 7 triệu đồng. Tôi nghĩ những người xem vàng là tài sản đầu cơ đang hấp thụ rất nhiều rủi ro. Nên cần tỉnh táo, giảm tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của mình hợp lý", ông Linh nói.

Ông Hiển dự báo vàng tiếp tục giảm, mức giảm có thể nhắm đến 3.500 USD/Ounce vào cuối năm 2026. Như thế, giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Các dự báo kỳ vọng giá vàng sẽ giảm về mức 3.500 USD/Ounce vào cuối năm 2026.

Trong bản lưu ý công bố ngày 8/6, các nhà phân tích tại ngân hàng Citi cũng cảnh báo giá vàng có thể sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Citi dự đoán việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài có thể khiến nhu cầu mua vàng toàn cầu suy giảm, kéo giá vàng quay trở lại vùng 3.500 USD/Ounce như 9 tháng trước.

Theo chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển, giá vàng cũng như mọi tài sản đầu tư - đầu cơ khác; trong ngắn hạn sẽ chịu tác động của một số chính sách lớn hoặc bất ổn chính trị. Trung dài hạn theo tác động bởi quan hệ rủi ro - sinh lợi như bất động sản, các cổ phiếu, trái phiếu...

"Để dự đoán giá vàng theo hướng này, hãy lấy mốc giá vàng của thời điểm hợp lý và tính theo mức sinh lời bình quân hàng năm. Mức sinh lời đó có thể tương đương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cộng 0,5 -1%.

Theo cách tính này, nếu lấy mốc 2012, là mốc nền kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng và tái định hình, với mức sinh lời là 4%. Giá vàng cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 3.000 – 3.500 USD/Ounce", ông Hiển tính.