Vì sao giá vàng liên tục giảm sốc?

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm hơn 5 triệu đồng/lượng so với 1 ngày trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm mạnh hơn 5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết ở mức 133,2 - 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xu hướng sụt giảm mạnh và liên tục trong vài ngày qua gần như đã xóa sạch mức tăng của vàng trong tháng 1. Ngày 8/6, thị trường cũng đã ghi nhận mức giảm rất mạnh khi giá vàng mất từ 7-9 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 phiên giao dịch.

Nếu so từ đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng thời điểm cuối tháng 1, giá vàng SJC hiện nay đã "bốc hơi" khoảng 54 triệu đồng/lượng. Cộng với mức chênh lệch giữa giá mua - bán, người "đu đỉnh" lỗ khoảng 57 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng miếng SJC 30 ngày gần đây. (Ảnh: SJC)

Vì sao giá vàng giảm sâu?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước giảm sâu là do chịu tác động từ giá vàng thế giới. Thời gian gần đây, giá vàng thế giới không còn tăng điên cuồng như trước mà đã đảo chiều giảm, với nhiều phiên lao dốc không phanh.

Đà giảm này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi tâm lý thị trường và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu. Dòng tiền đầu cơ đang tạm thời rời các tài sản trú ẩn an toàn để chuyển sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.

Áp lực lớn nhất đến từ triển vọng lãi suất của Mỹ. Mặc dù thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh hơn, song các số liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt.

Điều này làm gia tăng khả năng lãi suất thực tiếp tục ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Đây cũng là yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ngoài ra, đồng USD duy trì sức mạnh, trong khi căng thẳng địa chính trị chưa leo thang thành các cú sốc lớn cũng khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh việc giá vàng giảm sâu hiện nay chưa đồng nghĩa xu hướng giảm sẽ kéo dài trong trung và dài hạn. Đây chủ yếu là giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng nóng trước đó.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. (Ảnh: Công Hiếu)

Các chuyên gia Việt Nam cũng có những phân tích tương tự. Chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng có 4 nguyên nhân cơ bản khiến giá vàng trong nước liên tục giảm sâu.

Trước hết là do giá vàng thế giới thời gian gần đây không có sự tăng đột phá, ngược lại là liên tục giảm mạnh, nhiều phiên mất hơn 100 USD/ounce.

"Trong 3 tháng nay, giá vàng thế giới đều suy giảm. Điều này khiến tâm lý của phần lớn những người đang có ý định đầu tư là không muốn mua, còn người đã mua thì muốn bán ra để chốt lời hoặc cắt lỗ. Vì thế thị trường vàng trong nước hiện tiêu thụ rất chậm và rơi vào tình trạng thiếu lực cầu”, ông Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm hiện nay khá tốt nên đã kích thích những người có tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm hơn là đầu tư vào vàng.

Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là Ngân hàng Nhà nước cho phép những đơn vị có đủ điều kiện được nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng. Hiện nhiều đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Chủ trương này giúp nguồn cung vàng trong nước sẽ tăng lên, giá vì thế cũng sẽ giảm theo.

Thêm nữa, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khiến người mua cũng thận trọng hơn.

Còn ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng những đợt điều chỉnh gần đây diễn ra sau một chu kỳ tăng giá quá mạnh của vàng trên phạm vi toàn cầu.

Trong 2 năm qua, vàng liên tục thiết lập các vùng đỉnh mới nhờ tác động của lạm phát, bất ổn địa chính trị, xu hướng mua dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương và tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Khi giá đã tăng lên vùng cao trong thời gian dài, áp lực chốt lời là điều khó tránh khỏi. Thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy để hấp thụ lượng lợi nhuận đã được tạo ra trước đó.

Bên cạnh đó, một số yếu tố từng hỗ trợ vàng tăng mạnh đã phần nào được phản ánh vào giá. Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và căng thẳng tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp theo trạng thái vừa đối thoại vừa đối đầu, song đây không còn là những thông tin bất ngờ đối với thị trường như trước.

Ở trong nước, các giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng, tăng tính minh bạch và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá thế giới cũng góp phần khiến giá vàng điều chỉnh nhanh hơn.

Ông Huy dự báo, trong trung và dài hạn, vàng vẫn là tài sản có vị thế đặc biệt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Những rủi ro địa chính trị hiện hữu, áp lực nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ thị trường vàng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh như giai đoạn vừa qua. Những đợt tăng đột biến hoặc bứt phá mạnh như thời gian trước có thể sẽ khó xuất hiện nếu không phát sinh các cú sốc lớn mới từ kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu.

Điểm cần lưu ý là vàng hiện vẫn đang nằm ở vùng giá cao nếu xét trên chu kỳ nhiều năm. Vì vậy, kịch bản có khả năng cao là giá vàng sẽ tiếp tục giảm, điều chỉnh và tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định.