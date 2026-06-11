Vừa mở cửa, giá vàng trong nước đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 8h35, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 132 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 186 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh khi lạm phát tháng 5 của Mỹ duy trì trên 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm gia tăng rủi ro năng lượng đối với triển vọng kinh tế vĩ mô.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: VNN).

Theo số liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng trước, đưa lạm phát cả năm lên 4,2%.

Trong khi đó, lạm phát lõi (core CPI) tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá năng lượng tăng 3,9% trong tháng 5 và tăng tới 23,5% trong vòng 12 tháng qua.

Các số liệu này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao.

Theo một số chuyên gia, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao nhưng chưa đủ để buộc Fed phải nâng lãi suất. Theo đó, trong bối cảnh nợ công ngày càng gia tăng, những rủi ro do việc tăng lãi suất gây ra còn lớn hơn rủi ro từ lạm phát.

Một số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ sớm lấy lại sức hấp dẫn khi các nhà đầu tư nhận ra Fed đang rơi vào thế khó và bị hạn chế trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, mặt bằng giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, là mức tương đối phù hợp để những người có nhu cầu tích trữ, tiết kiệm bằng vàng cân nhắc xuống tiền.

“Ở vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm hơn so với thời điểm giá tăng nóng trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu nên là tích lũy tài sản chứ không phải đầu cơ lướt sóng”, ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia này, với những người có nguồn tiền nhàn rỗi, vàng vẫn là một kênh phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý.

Ông Phương khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 30% danh mục vào vàng, phần còn lại có thể gửi tiết kiệm hoặc lựa chọn các kênh đầu tư an toàn khác. Cách phân bổ này vừa giúp bảo vệ tài sản trước các cú sốc kinh tế, vừa duy trì khả năng sinh lời ổn định.