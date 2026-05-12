Doanh thu thấp nhất 10 năm, SJC vẫn lãi hơn 1,1 tỷ đồng/ngày

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của SJC năm 2025 cho thấy năm tài chính 2025 là năm mà doanh nghiệp có doanh thu giảm kỷ lục, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng. Con số này so với mức doanh thu hơn 32.193 tỷ đồng của năm 2024 giảm đến hơn 56%, và cũng là mức doanh thu thấp nhất trong khoảng 10 năm gần đây, khi công ty công bố báo cáo tài chính.

Điều đáng chú ý là dù doanh thu giảm mạnh hơn một nửa, nhưng lợi nhuận sau thuế của SJC năm 2025 lại ở mức kỷ lục, đạt đến 425,5 tỷ đồng, tăng gần 37 tỷ đồng so với năm 2024, vốn là năm công ty có lãi cao nhất trong 1 thập kỷ.

2025 là năm Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn có doanh thu thấp nhất trong 10 năm gần đây, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại cao nhất lịch sử.

Mức lợi nhuận đạt được trong năm 2025 cũng gấp gần 4,8 lần so với kế hoạch lợi nhuận năm mà doanh nghiệp trình UBND TP.HCM, với 88,9 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua.

Tính trung bình mỗi ngày kinh doanh của năm 2025, SJC thu lời hơn 1,16 tỷ đồng.

Lý giải doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận tăng cao, SJC cho biết do giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp cải thiện.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí thường xuyên trong năm có xu hướng giảm. Giảm mạnh nhất là chi phí bán hàng, giảm đến 36%. Trong năm 2025, chi phí bán hàng chỉ khoảng 47,34 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lên hơn 74 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng thấp hơn so với cùng kỳ khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, mức ảnh hưởng từ thay đổi tỷ giá hối đoái và quy đổi ngoại tệ trong năm 2025 cũng không đáng kể.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận đến cuối 2025, SJC có hàng tồn kho hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm (khoảng 1.568 tỷ đồng) nhưng trong năm, công ty không trích lập được phòng hàng tồn kho.

Sau nhiều năm doanh thu cao nhưng lợi nhuận luôn dưới 100 tỷ đồng, 2 năm 2024 và 2025, SJC có lãi bùng nổ vượt xa mức dự báo kế hoạch kinh doanh.

Tổng tài sản đến hết năm 2025 cũng tăng hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm trước, lên hơn 2.500 tỷ đồng từ con số 2.198,6 tỷ đồng.

Công ty có khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 166,5 tỷ đồng và đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác khoảng 200 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình UBND TP.HCM, SJC đặt doanh thu 34.897,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 89,9 tỷ đồng. Đi cùng chỉ tiêu kinh doanh, doanh nghiệp lên kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

SJC từng có doanh thu hơn 72.000 tỷ đồng trước khi có Nghị định 24 quy định về hoạt động kinh doanh vàng ban hành năm 2012. Năm 2024, khi giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp này bùng nổ doanh thu, tăng đến 4.000 tỷ đồng so với năm liền trước, đạt 32.193 tỷ đồng.

Lợi nhuận cũng tăng gấp 4,6 lần so với năm 2023, lên đến 283 tỷ đồng và tăng đến 213 tỷ đồng so với kế hoạch lợi nhuận trình UBND TP.HCM.

SJC thành lập năm 1988, là doanh nghiệp kinh doanh vàng duy nhất hiện nay do Nhà nước sở hữu 100% vốn, thuộc UBND TP.HCM. Năm 1989, SJC cho ra đời sản phẩm vàng miếng đầu tiên mang nhãn hiệu Rồng Vàng SJC 9999, gồm loại miếng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng…

Dù Nghị định 232 đã có hiệu lực từ tháng 10/2025, không còn cơ chế độc quyền vàng miếng theo Nghị định 24, nhưng trên thị trường vàng Việt Nam, vàng miếng SJC vẫn có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Một điều đáng chú ý từ 2012 đến 2023, dù doanh thu luôn ở mức vài chục nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại rất thấp, chưa năm nào vượt mức 100 tỷ đồng.

Năm 2024 là năm đầu tiên trong vòng 10 năm tính từ 2013, doanh nghiệp này có lãi sau thuế lên đến 283 tỷ đồng.

Như năm 2023, doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất này ghi nhận mức doanh thu hơn 28.400 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ gần 61 tỷ đồng. Lý do lãi ít được lý giải do giá vốn kinh doanh vàng chiếm đến 99% doanh thu.

Như năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đến hơn 27.153 tỷ đồng, nhưng lãi thu được chỉ gần 49 tỷ đồng.

Còn trong khi năm 2021, doanh thu được hơn 17.689 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế đạt gần 44 tỷ đồng...