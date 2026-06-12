Công nghệ 12/6: SpaceX lập kỷ lục IPO, Elon Musk vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD

(VTC News) -

SpaceX lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD

SpaceX của Elon Musk vừa chính thức định giá IPO lớn nhất lịch sử Mỹ ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động 75 tỷ USD. Với mức định giá 1,77 nghìn tỷ USD, công ty nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, vượt qua nhiều tập đoàn tài chính và công nghệ lâu đời.

Tên lửa Super Heavy của SpaceX mang theo Starship rời bệ phóng tại Starbase, Texas, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Đợt IPO này phá vỡ kỷ lục trước đó của Saudi Aramco năm 2019 và đánh dấu bước đi táo bạo khi Musk dành tới 30% cổ phần cho nhà đầu tư cá nhân. Dù SpaceX chưa có lợi nhuận ổn định, sức hút từ Starlink và tham vọng khai phá thị trường vũ trụ trị giá 28,5 nghìn tỷ USD đã khiến giới đầu tư kỳ vọng lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thách thức còn nhiều, từ cạnh tranh với Blue Origin đến phụ thuộc vào hợp đồng chính phủ. Thị trường sẽ là phép thử thực sự cho mức định giá khổng lồ này, khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên Nasdaq.

SpaceX đạt giá trị cao giúp Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD. Thành công này phản ánh sức mạnh từ các dự án công nghệ mang tính cách mạng của ông, từ xe điện Tesla đến tham vọng chinh phục không gian với SpaceX.

Trump Phone: Vỏ vàng cho công nghệ cũ

Trump Mobile T1 vừa ra mắt đã gây nhiều tranh cãi. Dù được quảng bá là "biểu tượng xa hoa", thực chất đây chỉ là một chiếc HTC U24 Pro đời 2024 được khoác lớp vỏ nhôm mạ vàng. Các chuyên gia tại iFixit khẳng định phần lớn linh kiện, từ bo mạch đến camera, đều giống hệt mẫu HTC cũ.

Trump Mobile T1 với lớp vỏ mạ vàng, thực chất là một chiếc HTC U24 Pro đời 2024. (Nguồn: Gizmodo)

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở thiết kế ngoài: loa, cụm camera và lớp vỏ được chỉnh sửa để tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến nhiều người thất vọng. Biên tập viên Raymond Wong của Gizmodo nhận xét T1 "rất rẻ tiền" và "cảm giác như nhựa", dù khung được quảng cáo là nhôm. Thậm chí pin lớn hơn nhưng lại hỗ trợ sạc kém hơn so với bản gốc.

Không chỉ yếu về công nghệ, Trump Mobile còn vướng bê bối rò rỉ dữ liệu khách hàng. Sản phẩm này được xem như một "chiếc lồng mạ vàng" dành cho những người ủng hộ Trump, nhưng thực chất chỉ là một chiếc điện thoại cũ khoác lớp vỏ hào nhoáng.

One UI 9 bổ sung hiển thị tốc độ mạng

Samsung vừa tung bản cập nhật One UI 9 với tính năng được người dùng chờ đợi từ lâu: hiển thị tốc độ mạng ngay trên thanh trạng thái. Trước đây, hầu hết các hãng Android đều có sẵn tính năng này, nhưng Galaxy lại thiếu. Giờ đây, người dùng có thể theo dõi tốc độ internet trực tiếp mà không cần ứng dụng bên ngoài.

Giao diện One UI 9 với tùy chọn hiển thị tốc độ mạng trên thanh trạng thái Galaxy. (Nguồn: Androidauthority)

Tính năng được kích hoạt thông qua module QuickStar trong bộ Good Lock. Ngoài việc hiển thị tốc độ mạng, QuickStar còn bổ sung tùy chọn "Ongoing Chip" để bật/tắt Now Bar - nơi hiển thị hoạt động trực tiếp như cuộc gọi, ghi âm hay hẹn giờ. Đây là bước cải tiến giúp người dùng tùy chỉnh trải nghiệm theo nhu cầu.

Hiện One UI 9 beta đã có mặt trên Galaxy S26 và dự kiến sẽ sớm mở rộng cho các dòng flagship cũ hơn. Bản cập nhật cũng mang đến nhiều cải tiến khác như nhật ký cuộc gọi tốt hơn, bảng điều khiển nhanh tùy biến hơn và nâng cấp cho Samsung DeX.