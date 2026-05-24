Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủy

Nhắc đến diễn viên Dũng Nhi, nhiều khán giả truyền hình vẫn nhớ ngay hình ảnh vị Bí thư Hoàng Kim điềm đạm, chính trực trong bộ phim Bí thư tỉnh ủy. Vai diễn không chỉ giúp ông ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng mà còn khiến cái tên “Bí thư tỉnh ủy” gắn liền với nam nghệ sĩ suốt nhiều năm qua.

Diễn viên gạo cội Dũng Nhi.

Ít ai biết, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, Dũng Nhi từng là thầy giáo dạy văn tại một trường điểm ở Hà Nội suốt 6 năm.

Từng là giáo viên dạy văn, cơ duyên điện ảnh bất ngờ

Diễn viên Dũng Nhi sinh năm 1951 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại, mẹ và dì đều hoạt động nghệ thuật, các em của ông cũng từng theo sân khấu. Tuy nhiên, thuở trẻ, Dũng Nhi lại chọn con đường sư phạm thay vì nghệ thuật.

Ông theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và từng đứng lớp dạy văn với niềm đam mê dành cho nghề giáo. Nhưng cơ duyên với điện ảnh lại đến rất bất ngờ.

Khi còn là sinh viên, trong lúc lên chỗ sơ tán chia tay mẹ, Dũng Nhi tình cờ gặp đạo diễn Quốc Long lúc đó đang tìm kiếm diễn viên cho vai anh hùng Lê Mã Lương trong phim Bài ca ra trận.

Diễn viên Dũng Nhi trong bộ phim "Bài ca ra trận".

Sau khi thử vai thành công, ông được chọn vào vai chính. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Dũng Nhi phải lên đường nhập ngũ nên vai diễn được giao cho người khác.

Năm 1973, sau khi xuất ngũ trở về, Dũng Nhi tiếp tục được đoàn phim Bài ca ra trận liên hệ. Lần này, vai diễn anh hùng Lê Mã Lương thuộc về ông, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật.

Sau thành công của bộ phim, diễn viên Dũng Nhi vừa đi dạy vừa tham gia đóng phim. Mỗi ngày ông làm việc khoảng 16 tiếng.

Ông xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sao tháng tám, Từ một cánh rừng, Dòng sông Lam, Mê thảo thời vang bóng, Mùa lá rụng, Người trở về, Bỉ vỏ hay Chạy án. Lối diễn xuất chân thực, đầy nội lực của Dũng Nhi chinh phục khán giả qua từng vai diễn. Ông được khen ngợi bởi khả năng hóa thân đa dạng.

Năm 1979, Dũng Nhi đứng giữa quyết định theo nghề giáo và diễn xuất. Cuối cùng, nam diễn viên quyết định chuyển hẳn về Hãng phim truyện Việt Nam. Ông bắt đầu từ vị trí thư ký đạo diễn - công việc được xem là thấp nhất trong ê-kíp sản xuất phim lúc bấy giờ. Với Dũng Nhi, đây là cách để học nghề bài bản từ đầu.

Vai diễn Bí thư tỉnh ủy ghi dấu tên tuổi

Trong sự nghiệp diễn xuất, vai Bí thư Hoàng Kim trong bộ phim Bí thư tỉnh ủy được xem là dấu son lớn nhất của Dũng Nhi. Nhân vật được lấy cảm hứng từ cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc, lá cờ đầu trong việc phát triển nền nông nghiệp đất nước.

Với lối diễn chân thực, phong thái điềm tĩnh cùng thần thái của một nhà lãnh đạo, Dũng Nhi được khen hóa thân thuyết phục từ ngoại hình đến nội tâm nhân vật.

Vai Bí thư Hoàng Kim trong phim "Bí thư tỉnh ủy" là cột mốc trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Kể kỷ niệm tham gia dự án, diễn viên Dũng Nhi từng cho biết chưa đến vùng đất nào mà người dân yêu mến nhân vật trong phim như vậy. ''Ở đâu mọi người cũng hỏi ai là người đóng ông Kim Ngọc, rồi nhìn ngắm, đánh giá xem tôi có phù hợp vai không'', diễn viên từng nói.

Vai diễn này giúp ông giành giải “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại lễ trao giải Phim truyền hình được yêu thích nhất 2010 do Tạp chí Truyền hình tổ chức.

Hôn nhân hạnh phúc với người vợ làm tóc nổi tiếng

Cuộc sống đời thường của diễn viên Dũng Nhi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ ông là bà Trần Thị Bình, từng nổi tiếng với tiệm tóc đông khách ở Hà Nội từ những năm 1970-1980.

Nhờ tay nghề khéo léo, bà từng làm tóc và trang điểm cho nhiều nghệ sĩ, đoàn phim lớn. Đặc biệt, trong nhiều vai diễn của chồng, bà chính là người trực tiếp hỗ trợ tạo hình nhân vật.

Vợ chồng diễn viên Dũng Nhi.

Riêng với vai Bí thư Hoàng Kim, bà Bình góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong thái và diện mạo chuẩn mực cho nhân vật, giúp chồng tạo nên hình tượng lãnh đạo đầy khí chất trên màn ảnh.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Dũng Nhi tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, thường cùng vợ đi du lịch trong và ngoài nước. Ông sống kín tiếng, không còn tham gia phim ảnh.

Vợ chồng diễn viên Dũng Nhi có con trai là Lê Vũ Long - nghệ sĩ múa, diễn viên từng gây sốt với vai Phong trong phim Xin hãy tin em năm 1997.

Không chỉ hoạt động điện ảnh, Lê Vũ Long còn là biên đạo, đạo diễn múa nổi tiếng, từng học múa đương đại tại Pháp và sở hữu đoàn nghệ thuật riêng lưu diễn nhiều nước trên thế giới.

Con trai của diễn viên Dũng Nhi là diễn viên, nghệ sĩ múa Lê Vũ Long.

Năm 2024, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Mưa trên cánh bướm, tác phẩm giành giải tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81. Mới đây, anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh Hộ lính tráng sĩ.