Áp lực làm 'hoa hậu chuẩn mực' của mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Trang Emma đang nhận được nhiều sự chú ý khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong phim Lời hứa đầu tiên trên sóng giờ vàng VTV. Đảm nhận nhân vật Vi Minh - hoa hậu trẻ cá tính mạnh, nữ diễn viên nhận không ít tranh cãi xoay quanh tạo hình, thần thái.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Trang Emma lần đầu chia sẻ về áp lực khi đảm nhận vai chính, phản ứng trước những ý kiến trái chiều từ khán giả và hành trình nhiều lần muốn dừng lại trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Diễn viên Trang Emma trong vai nữ chính Vi Minh của bộ phim “Lời hứa đầu tiên”.

- Trang Emma đến với vai diễn Vi Minh thế nào?

Hành trình đến với Vi Minh là cơ duyên đặc biệt đối với tôi. Tôi trải qua nhiều vòng thử vai cho tới khi đạo diễn và ekip đủ tin tưởng để giao vai diễn Vi Minh.

Khi đọc kịch bản, tôi bị thu hút bởi hành trình trưởng thành và những chuyển biến tâm lý cảm xúc phức tạp rất rõ của nhân vật. Tôi biết Vi Minh sẽ là thử thách lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của mình.

Lần đầu đảm nhận vai chính cũng có rất nhiều áp lực, nhưng nhiều hơn là sự biết ơn và trân trọng cơ hội này. Tôi xem đây là bước ngoặt để mình học hỏi và đi xa hơn với nghề. Đối với tôi, vai chính không phải là đích đến, mà là cột mốc để mình phải cố gắng nhiều hơn.

- Áp lực của chị ra sao khi phải đóng “hoa hậu” trên màn ảnh?

Áp lực là điều chắc chắn có, vì hình ảnh “hoa hậu” trong mắt khán giả luôn có tiêu chuẩn rất cao. Tôi không nghĩ mình là hình mẫu hoàn hảo, nhưng tin mỗi người có một nét riêng.

Tôi không cố trở thành "hoa hậu chuẩn mực", mà cố làm cho nhân vật trở nên thật nhất.

Tôi không cố trở thành “hoa hậu chuẩn mực”, mà cố làm cho nhân vật trở nên thật nhất. Bằng cách làm sao để nổi bật được tính cách, cảm xúc và sự chuyển biến tâm lý của nhân vật trước máy quay, chứ không chỉ dừng lại ở ngoại hình.

- Vậy còn áp lực khi phải đóng chung khung hình với một dàn mỹ nhân từ các cuộc thi nhan sắc thì sao?

Đứng cạnh các á hậu và người mẫu rất xinh đẹp và có kinh nghiệm riêng trong lĩnh vực của các bạn thì ai cũng sẽ có chút áp lực. Với tôi, đó lại là động lực để cố gắng nhiều hơn, và cố gắng thể hiện những điểm khác biệt của bản thân.

Tôi ấn tượng với chị Quỳnh Anh và Liên Hương vì đây cũng là lần đầu họ đóng phim truyền hình, nhưng cả hai đều bắt nhịp với cường độ công việc rất nhanh và chuyên nghiệp trong từng cảnh quay.

- Ngay khi phim lên sóng, tạo hình hoa hậu Vi Minh trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng chị chưa đủ nổi bật về nhan sắc, chiều cao, thậm chí nét diễn (nhếch mép, ánh mắt sắc) còn tạo cảm giác "thiếu thiện cảm". Chị phản hồi thế nào?

Mỗi khán giả sẽ có một hình dung riêng, và tôi tôn trọng tất cả những ý kiến đó. Những góp ý cũng là điều giúp tôi nhìn lại bản thân để hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, tôi vẫn mong khán giả theo dõi hành trình của nhân vật trọn vẹn hơn để hiểu được câu chuyện mà ê-kíp muốn kể.

Nhân vật Vi Minh là cô gái dân tộc Tày mang khát vọng đổi đời thông qua cuộc thi nhan sắc.

Thực ra, Vi Minh không phải là nhân vật một màu, đó là cô gái trẻ cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Cô ấy có tham vọng của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên có phần nông nổi, bốc đồng nên sẽ có những giai đoạn thể hiện cá tính rõ hơn qua ánh mắt hay biểu cảm. Một phần là dụng ý xây dựng cho nhân vật, nhưng tôi cũng ghi nhận góp ý của khán giả để tiết chế và điều chỉnh tốt hơn trong những vai diễn tiếp theo.

- Từng theo học phát thanh - truyền hình, không phải học diễn xuất ngay từ đầu. Vậy cơ duyên nào khiến chị rẽ hướng sang diễn viên?

Trở thành diễn viên là mơ ước từ nhỏ. Tuy nhiên tôi vẫn chọn theo học Phát thanh - truyền hình, một phần vì muốn để gia đình yên tâm hơn về tương lai của mình. Những năm đầu đại học tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội để tiếp xúc với nghề bằng công việc chụp mẫu, quay TVC phim ngắn… Đến năm 2023 tôi mới có cơ duyên được chạm ngõ phim truyền hình với vai diễn đầu tiên là Dành “hotgirl xưởng may” ở Làng trong phố.

Hành trình từ diễn viên phụ tới một vai nữ chính trong phim giờ vàng VTV cũng không dễ dàng. Có những giai đoạn mình phải kiên nhẫn rất nhiều và đi từng bước nhỏ. Thú thực không ít lần tôi có suy nghĩ dừng lại và chuyển hướng đi khác. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mọi trải nghiệm đều cần thiết để mình trưởng thành hơn.

Các tuyến nhân vật phụ do Quỳnh Anh và Hương Liên đảm nhận đều là những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

- Nếu không làm diễn viên, có theo nghề MC không?

Có thể là có. Hiện tôi thấy mình phù hợp với diễn xuất hơn và muốn tập trung đi con đường này một cách nghiêm túc.

Cảm ơn Trang Emma về những chia sẻ!