Ba 'ác nữ' phim giờ vàng: Nhan sắc nổi bật, đều là thủ khoa Sân khấu - Điện ảnh

(VTC News) -

Các diễn viên Lưu Huyền Trang, Lương Thanh và Hà Bùi đều ghi dấu với những vai phản diện trên phim giờ vàng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cả 3 diễn viên đều là những thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên Lưu Huyền Trang

Diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 tại Tuyên Quang. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ những năm phổ thông. Một tiết mục “Thầy bói xem voi” do cô tự dàn dựng và biểu diễn năm cấp 3 trở thành kỷ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô và cũng là dấu mốc đầu tiên đưa cô đến với diễn xuất.

Trong kỳ thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô gái tỉnh lẻ chỉ mang theo đôi guốc mộc, chiếc hòm đạo cụ và chính trích đoạn tự học. Sự tự tin và bản năng sân khấu giúp cô vượt qua nhiều thí sinh để trở thành thủ khoa đầu vào.

Diễn viên Lưu Huyền Trang.

Sau khi ra trường, Lưu Huyền Trang được khán giả biết đến qua bộ phim Cầu vồng tình yêu (2011) đóng cùng Hồng Đăng, Hồng Diễm song sau đó cô gián đoạn làm nghề một thời gian dài.

Sau đó Huyền Trang quay lại màn ảnh với các phim: Không giới hạn, Có anh nơi ấy bình yên, Thương ngày nắng về, Thông gia ngõ hẹp, Gặp em ngày nắng... Gần đây nhất, vai người vợ cũ nhiều toan tính trong Bước chân vào đời tiếp tục giúp cô ghi dấu ấn với hình ảnh sắc sảo, khó lường.

Dù không phải lúc nào cũng đảm nhận vai chính, nhưng mỗi lần xuất hiện, Lưu Huyền Trang đều ghi điểm nhờ lối diễn xuất linh hoạt, giàu cảm xúc, có thể biến hóa từ những vai cá tính, sắc sảo đến các nhân vật gần gũi, đời thường.

Diễn viên Lưu Huyền Trang hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Ít người biết ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1987 là Đại uý công an và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Đây là môi trường đặc thù, đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và chuẩn mực trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Chính vì vậy, nữ diễn viên luôn giữ hình ảnh kín tiếng, chỉn chu và hạn chế chia sẻ đời tư.

Trong lĩnh vực sân khấu, Lưu Huyền Trang cũng đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Năm 2018, cô giành Huy chương Bạc với vai diễn trong vở Bão của hoàng hôn.

Diễn viên Lương Thanh

Diễn viên Lương Thanh tên thật là Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, trong một gia đình làm nghề kinh doanh.

Quyết định theo đuổi diễn xuất của cô từng vấp phải sự phản đối, nhưng bằng nỗ lực và bản lĩnh, Lương Thanh đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng khi xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh – Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2014.

Diễn viên Lương Thanh.

Sở hữu gương mặt trong sáng cùng khả năng biến hóa linh hoạt, cô nhanh chóng ghi dấu trên sóng “giờ vàng” VTV qua các bộ phim như Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái. Từng có thời điểm bị nhận xét là “một màu”, Lương Thanh đã chủ động làm mới mình bằng loạt vai phản diện có chiều sâu, cho thấy tư duy nghề nghiệp của một diễn viên được đào tạo bài bản, không ngại thử thách.

Là một trong những gương mặt nổi bật của VFC, song ngoài đời Lương Thanh lại khá kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư, chủ yếu đăng tải những hình ảnh liên quan đến công việc và cuộc sống cá nhân giản dị. Sau những ngày quay phim căng thẳng, nữ diễn viên chọn cách cân bằng bằng việc du lịch, tập luyện thể thao.

Diễn viên Hà Bùi

Diễn viên Hà Bùi (tên thật Bùi Hồng Nhật Hà), sinh năm 2000 tại Hải Phòng, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của phim giờ vàng VTV. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đường cong quyến rũ với số đo 3 vòng lý tưởng 86-65-98cm.

Trước khi bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô từng ghi dấu tại các sân chơi nhan sắc khi lọt bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 và vào Top 10 thế hệ 2X của bảng xếp hạng online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Diễn viên Hà Bùi.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hà Bùi còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi là thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch hát Dân tộc của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn theo học thêm tại Học viện Tài chính và Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trên màn ảnh, cô từng gây ấn tượng với vai geisha bí ẩn trong Biệt dược đen, góp mặt trong Bố vợ tôi là ông trùm bên cạnh NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Đỗ Duy Nam, trước khi được chú ý nhiều hơn với vai Duyên trong Cách em 1 milimet.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hà Bùi còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Cô có công ty riêng và điều hành một tiệm bánh tại Hải Phòng.