Nhan sắc đời thực của diễn viên đóng hoa hậu gây tranh cãi trên phim giờ vàng

Bộ phim truyền hình Lời hứa đầu tiên lên sóng khung giờ vàng VTV nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khai thác trực diện đời sống của các hoa hậu, một thế giới tưởng chừng chỉ có ánh hào quang nhưng ẩn chứa nhiều góc khuất. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung, tâm điểm tranh luận lại xoay quanh nữ chính do Trang Emma đảm nhận.

Trong phim, Trang Emma vào vai Vi Minh – cô gái người Tày mang khát vọng đổi đời và bất ngờ đăng quang cuộc thi hoa hậu vì cộng đồng. Sau ánh hào quang chiến thắng, nhân vật nhanh chóng đối diện với áp lực: bị so sánh kém nổi bật hơn các á hậu, bị nghi ngờ về thực lực và phải vật lộn để thích nghi với môi trường showbiz đầy cạnh tranh.

Ngay từ những tập đầu, vai diễn này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình và thần thái của Trang Emma chưa thực sự thuyết phục khi hóa thân thành hoa hậu, đặc biệt trong các phân cảnh đứng cạnh những nhân vật á hậu được xây dựng nổi bật hơn. Bên cạnh đó, lối diễn xuất của cô cũng bị nhận xét là chưa toát lên được sự tự tin và sức hút của một nhân vật trung tâm.

Cũng có không ít ý kiến bênh vực nữ diễn viên. Theo đó, sự “lép vế” của Vi Minh lại phù hợp với logic kịch bản khi nhân vật vốn không phải lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị hoa hậu. Chính sự chênh lệch này trở thành điểm khởi đầu cho hành trình phát triển tâm lý, từ một cô gái còn thiếu tự tin đến khi dần khẳng định vị trí của mình.

Chia sẻ về vai diễn, Trang Emma cho biết đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên dành thời gian chuẩn bị từ hình thể, kỹ năng catwalk đến việc nghiên cứu tâm lý nhân vật. Qua quá trình hóa thân, cô bày tỏ sự đồng cảm với những áp lực mà các hoa hậu, á hậu phải đối diện phía sau vương miện.

Trang Emma sinh năm 2000, quê Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô đến với nghệ thuật từ khá sớm khi còn là sinh viên, bắt đầu bằng công việc mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Trước khi đảm nhận vai nữ chính trong Lời hứa đầu tiên, nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Yến “thờn bơn” trong Không giới hạn, đồng thời góp mặt trong nhiều dự án phim giờ vàng như Không thời gian, Những nẻo đường gần xa, Làng trong phố.

Ngoài đời, Trang Emma sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm. Cô duy trì hình thể bằng lối sống năng động, thường xuyên tập gym, chơi thể thao để giải tỏa áp lực sau những ngày quay phim căng thẳng.

Với vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, những hình ảnh của cô trên mạng xã hội thường nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen từ người hâm mộ.

Là người kín tiếng về đời tư, Huyền Trang hiếm khi chia sẻ chi tiết về người thân và bạn đời của mình. Nhiều khán giả sẽ bất ngờ khi biết rằng người đẹp đã là bà mẹ một con, lên xe hoa khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Những hình ảnh về gia đình nhỏ mà cô đăng tải trên trên trang cá nhân cho thấy Huyền Trang đang tận hưởng hạnh phúc hôn nhân. Con gái của nữ diễn viên có trên thân mật là Coca.