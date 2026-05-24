100 món chay hội tụ ở Huế, kỳ vọng hút hơn 5.000 du khách dịp Festival 2026

Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (phường Thuận Hóa, TP Huế), đúng dịp kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay là sự góp mặt của 56 gian hàng đến từ các khách sạn, nhà hàng và chùa trong và ngoài TP Huế, giới thiệu khoảng 100 món ăn chay đặc sắc. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ đón hơn 5.000 lượt khách.

Không chỉ dừng ở các món chay truyền thống, nhiều đầu bếp và đơn vị tham gia dự kiến mang đến những biến tấu mới về hương vị, cách trình bày và dinh dưỡng, giúp thực khách có thêm trải nghiệm về văn hóa ẩm thực chay xứ Huế - vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, cầu kỳ.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 16h ngày 28/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, không gian ven sông Hương vốn là điểm tập trung đông du khách mỗi mùa lễ hội.

Theo Ban tổ chức, lễ hội không chỉ nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Huế mà còn lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh, tinh thần sống thiện lành và kết nối cộng đồng trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm tới thực phẩm bền vững và chế độ ăn uống cân bằng.

Đáng chú ý, toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp từ chương trình sẽ được dành cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các nhóm yếu thế tại địa phương.

Lễ hội do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế phối hợp Ban Tổ chức Festival Huế 2026 thực hiện, được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn cộng đồng của mùa Festival năm nay.