Đóng

Giá vàng SJC cập nhật mới nhất hôm nay 24/5/2026

(VTC News) -

Giá vàng SJC hôm nay 24/5/2026 ổn định so với phiên liền trước và bài viết sẽ cập nhật đầy đủ giá vàng của thương hiệu SJC mới nhất hôm nay tại các thương hiệu lớn.

Cập nhật giá vàng sjc mới nhất

So với phiên liền trước, giá vàng SJC niêm yết tại các doanh nghiệp lớn như  SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Mi Hồng không nhiều biến động, giao dịch trong khoảng từ 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cụ thể:  

Cập nhật giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC mới nhất hôm nay 24/5/2026

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 24/5/2026 

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

158,5

161,5

PNJ

158,5

161,5

DOJI

158,5

161,5

Mi Hồng

159

160,5

Phú Quý

158,5

161,5

 

Bảng giá vàng nhẫn, vàng nữ trang SJC hôm nay 

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Loại vàng

Mua vào

Bán ra

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)

158

161

Vàng nhẫn SJC 99,99% (0,5 chỉ, 0,3 chỉ)

158

161

Nữ trang 99,99%

156

159.5

Nữ trang 99%

151.421

157.921

Nữ trang 75%

110.887

119.787

Nữ trang 68%

99.721

108.621

Nữ trang 61%

88.555

97.455

Nữ trang 58,3%

84.248

93.148

Nữ trang 41,7%

57.768

66.668

Dựa trên bảng giá vàng nhẫn, vàng nữ trang SJC ngày 24/5/2026, có thể thấy mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện dao động từ khoảng 3 – 9 triệu đồng/lượng tùy từng loại vàng. 

Dự báo giá vàng tuần tới

Theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, tâm lý của giới phân tích Phố Wall đã cải thiện nhẹ nhưng vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá sau khi vàng liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng trong tuần qua.

Cụ thể, trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát: Chỉ có 2 chuyên gia (15%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, có tới 8 chuyên gia (62%) nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm và 3 nhà phân tích còn lại (23%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco với các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế bất chấp giá vàng đang điều chỉnh mạnh.

Trong tổng số 32 phiếu tham gia khảo sát có 18 nhà đầu tư bán lẻ (56%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 7 người (22%) dự báo giá vàng giảm và 7 nhà đầu tư còn lại (22%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Giá vàng SJC mới nhất được tổng hợp theo dữ liệu chốt phiên ngày 23/5/2026 và cập nhật trong sáng ngày 24/5/2026 từ website chính thức của các thương hiệu.

Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động liên tục trong ngày, vì vậy người mua nên theo dõi trực tiếp tại các cửa hàng vàng bạc hoặc kênh cập nhật chính thống để có thông tin chính xác nhất. 

Khánh Giao
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới