Giá vàng SJC cập nhật mới nhất hôm nay 24/5/2026

Cập nhật giá vàng sjc mới nhất

So với phiên liền trước, giá vàng SJC niêm yết tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Mi Hồng không nhiều biến động, giao dịch trong khoảng từ 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cụ thể:

Cập nhật giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC mới nhất hôm nay 24/5/2026

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 24/5/2026

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 158,5 161,5 PNJ 158,5 161,5 DOJI 158,5 161,5 Mi Hồng 159 160,5 Phú Quý 158,5 161,5

Bảng giá vàng nhẫn, vàng nữ trang SJC hôm nay

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Loại vàng Mua vào Bán ra Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 158 161 Vàng nhẫn SJC 99,99% (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 158 161 Nữ trang 99,99% 156 159.5 Nữ trang 99% 151.421 157.921 Nữ trang 75% 110.887 119.787 Nữ trang 68% 99.721 108.621 Nữ trang 61% 88.555 97.455 Nữ trang 58,3% 84.248 93.148 Nữ trang 41,7% 57.768 66.668

Dựa trên bảng giá vàng nhẫn, vàng nữ trang SJC ngày 24/5/2026, có thể thấy mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện dao động từ khoảng 3 – 9 triệu đồng/lượng tùy từng loại vàng.

Dự báo giá vàng tuần tới

Theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, tâm lý của giới phân tích Phố Wall đã cải thiện nhẹ nhưng vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá sau khi vàng liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng trong tuần qua.

Cụ thể, trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát: Chỉ có 2 chuyên gia (15%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, có tới 8 chuyên gia (62%) nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm và 3 nhà phân tích còn lại (23%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco với các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế bất chấp giá vàng đang điều chỉnh mạnh.

Trong tổng số 32 phiếu tham gia khảo sát có 18 nhà đầu tư bán lẻ (56%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 7 người (22%) dự báo giá vàng giảm và 7 nhà đầu tư còn lại (22%) nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Giá vàng SJC mới nhất được tổng hợp theo dữ liệu chốt phiên ngày 23/5/2026 và cập nhật trong sáng ngày 24/5/2026 từ website chính thức của các thương hiệu.

Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động liên tục trong ngày, vì vậy người mua nên theo dõi trực tiếp tại các cửa hàng vàng bạc hoặc kênh cập nhật chính thống để có thông tin chính xác nhất.