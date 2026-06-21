Quả bóng World Cup 2026 gợi nhớ 'ác mộng' của thủ môn

(VTC News) -

World Cup 2026 chứng kiến số lượng bàn thắng từ xa và những pha xử lý lỗi của thủ môn nhiều đến bất thường. Theo giới chuyên môn, nguyên nhân có thể không chỉ đến từ khả năng dứt điểm của các cầu thủ mà còn liên quan đến quả bóng thi đấu chính thức Trionda. Điều này cũng làm người hâm mộ nhớ lại quả bóng Jabulani của World Cup 2010 từng một thời là cơn "ác mộng" của các thủ môn.

Từ đầu giải đến nay, đã có hơn 10 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm. Nhiều pha lập công đến sau những cú sút có quỹ đạo khó lường hoặc các tình huống thủ môn đẩy bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho đối phương đá bồi.

Một trong những tình huống gây chú ý nhất là trận Croatia gặp Anh trên sân AT&T. Thủ môn Jordan Pickford đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn cản pha lập công. Luca Zidane của đội tuyển Algeria cũng để bóng tuột tay ở tình huống Lionel Messi ghi bàn đầu tiên trong cú hattrick. Các nhà phân tích nhận thấy rằng bóng đến tay thủ môn nhanh hơn so với những gì thủ thành này dự đoán.

Bóng Trionda được cho là nguyên nhân dẫn đến "cơn mưa bàn thắng" tại World Cup 2026. (Ảnh: Adidas)

Paul Robinson, cựu thủ môn tuyển Anh và hiện là bình luận viên của BBC, cũng cho rằng điều kiện thi đấu có thể đang khuếch đại những đặc tính của Trionda.

"Đã có một vài tình huống mà quả bóng không hoạt động như bình thường. Đó là yếu tố cần được lưu tâm. Trận đấu với tuyển Anh diễn ra trên sân vận động có mái che và hệ thống điều hòa, nên điều kiện thi đấu sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của bóng. Bên cạnh đó, độ cao của Thành phố Mexico cũng tác động đáng kể, trong khi các trận đấu ở Boston và New Jersey nhiều khả năng diễn ra trong thời tiết nóng bức. Tất cả những yếu tố này đều có ảnh hưởng nhất định", ông Robinson nói.

Không chỉ Pickford gặp khó khăn. Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, bàn mở tỷ số của Lionel Messi đến từ một cú sút xa, đổi hướng khó lường trước khi vượt qua Luca Zidane. Thủ môn Algeria sau đó cũng xử lý thiếu chắc chắn trong tình huống dứt điểm từ xa của Alexis Mac Allister, tạo điều kiện để Argentina ghi bàn.

Hàng loạt cầu thủ khác cũng đã ghi những siêu phẩm ngoài vòng cấm như Romano Schmid của Áo, Yasin Ayari của Thụy Điển hay Nathan Saliba của Canada. Ngay cả Kylian Mbappe cũng góp mặt trong danh sách những cầu thủ lập công bằng các cú sút xa tại giải đấu năm nay

Quỹ đạo bóng Trionda có thể thay đổi theo môi trường xung quanh. (Ảnh: AP)

Điều đáng chú ý là số liệu thống kê lại cho thấy xu hướng trái ngược. Trung bình mỗi trận chỉ xuất hiện 9,3 cú sút ngoài vòng cấm, mức thấp thứ hai kể từ World Cup 1966. Tuy nhiên, số bàn thắng trung bình lên tới 3,18 bàn mỗi trận, cao nhất trong 60 năm qua.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố môi trường đóng vai trò quan trọng. Ở những khu vực có độ cao lớn, không khí loãng làm giảm lực cản, khiến bóng bay nhanh và xa hơn. Nhiệt độ cao cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Điều này khiến các thủ môn phải điều chỉnh đáng kể khả năng phán đoán trong thời gian rất ngắn.

Trionda gợi lại ký ức về Jabulani, quả bóng nổi tiếng của World Cup 2010 tại Nam Phi. Bóng Adidas Jabulani từng vấp phải nhiều chỉ trích từ các thủ môn vì quỹ đạo bay quá khó lường và số lượng bàn thắng từ những cú sút xa tăng vọt.

David James mô tả nó là “khủng khiếp”, trong khi Hugo Lloris gọi đây là một “thảm họa”. Nhiều cầu thủ khác cũng lên tiếng phàn nàn, bất chấp việc Adidas khẳng định Jabulani là “quả bóng tròn nhất từng được sản xuất”.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, quả bóng Al Rihla cũng tạo ra nhiều tranh luận. Hậu vệ Kieran Trippier khi đó cho biết bóng có cảm giác nhẹ hơn bình thường và dễ bay vượt tầm kiểm soát nếu cầu thủ dùng quá nhiều lực.