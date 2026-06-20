Thứ 'thần dược' giúp trọng tài World Cup chữa chuột rút

(VTC News) -

Ở góc độ chuyên môn, trận đấu giữa Mỹ và Australia không có nhiều điểm nhấn. Chủ nhà World Cup 2026 lấn át hoàn toàn đối thủ và sớm dẫn trước 2-0 từ hiệp 1. Mãi đến nửa cuối hiệp 2, trận đấu mới thực sự hấp dẫn khi Australia vùng lên tấn công.

Đây cũng là thời điểm mà sự cố hy hữu lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup 2026 diễn ra. Trong thời gian bù giờ hiệp 2, trọng tài Felix Zwayer bất ngờ bị chuột rút và không thể tiếp tục điều hành trận đấu. Tình trạng nghiêm trọng đến mức 2 cầu thủ của Australia và Mỹ liên tục làm động tác kéo căng cơ nhưng ông Felix vẫn không thể đứng lên.

Ông Zwayer (ngồi trên sân) phải sử dụng nước ép dưa muối.

Sau đó, nữ trọng tài bàn phải chạy vào sân, mang một chai nước nhỏ để ông Felix sử dụng. Chỉ sau đó không lâu, trọng tài này có thể di chuyển bình thường và nỗ lực cầm còi đến hết trận đấu.

Thực tế, loại nước này không phải nước tăng lực hay doping như đồn đoán trên mạng xã hội. Đồ uống được ông Felix Zwayer sử dụng chính là nước ép dưa muối được biết đến với công dụng giảm tình trạng chuột rút cơ rất nhanh.

Theo các nghiên cứu khoa học, nước ép dưa muối làm dịu đi cơn đau và chứng chuột rút cơ bắp trong thời gian từ 30 giây đến 1 phút. Hàm lượng giấm trong nước dưa muối được cho là kích hoạt phản xạ cảm giác ở vùng hầu họng. Từ đây, phản xạ thần kinh gửi tín hiệu đến não bộ để điều chỉnh các dân thần kinh đang phát tín hiệu khiến cơ bắp co thắt liên tục.

Điều kiện thời tiết và điều kiện sân đấu không đồng bộ khiến các đội bóng cũng như trọng tài bị ảnh hưởng thể lực. Tại Seattle - địa điểm diễn ra trận đấu vào buổi trưa (theo giờ Mỹ), nhiệt độ cao cùng nắng nóng diện rộng khiến sức khỏe của trọng tài Felix Zwayer giảm sút nhanh chóng.

Những phút cuối, việc Australia tấn công liên tục, còn Mỹ tung ra nhiều pha phản công ở tốc độ cao khiến vị vua áo đen này phải chạy ở cường độ cao hơn cả hiệp 1. Dễ hiểu tại sao một trọng tài có tiếng như ông Zwayer lại gặp sự cố như vậy.