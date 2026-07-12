Khám tiêu hóa bất ngờ phát hiện khối u 'im lặng' gây nguy cơ đột quỵ

(VTC News) -

Suốt một thời gian, chị Ngọc (35 tuổi) thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao, tim đập nhanh nhưng nghĩ rằng nguyên nhân do thiếu máu nên không đi khám chuyên sâu. Trong quá trình uống thuốc sắt điều trị thiếu máu, chị lại xuất hiện tình trạng táo bón kéo dài nên đến bệnh viện kiểm tra tiêu hóa.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám không chỉ giải quyết vấn đề đường tiêu hóa mà còn giúp phát hiện căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm tồn tại trong cơ thể. Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho thấy chị Ngọc có khối u kích thước 4x5 cm ở tuyến thượng thận trái. Đây là kích thước lớn bởi thông thường các khối u tuyến thượng thận chỉ khoảng 2 cm.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết khối u tuyến thượng thận đã làm thay đổi cấu trúc giải phẫu xung quanh, nằm tại vị trí phức tạp, gần tụy, tĩnh mạch lách và cực trên thận trái.

Bác sĩ khám cho chị Ngọc sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Liên, khoảng 90% người mắc u tủy tuyến thượng thận có biểu hiện tăng huyết áp. Tuy nhiên, chị Ngọc thuộc nhóm khối u “im lặng”, không có dấu hiệu tăng huyết áp rõ ràng nên bệnh dễ bị bỏ sót.

Dù vậy, xét nghiệm cho thấy nồng độ metanephrine trong máu của chị tăng cao, chứng tỏ khối u vẫn âm thầm tiết hormone catecholamine.

Nếu không được điều trị, lượng hormone dư thừa kéo dài có thể gây tổn thương cơ tim, suy tim mạn tính. Đặc biệt, khi người bệnh căng thẳng, gắng sức, va chạm vùng bụng hoặc trải qua phẫu thuật khi khối u chưa được phát hiện, hormone có thể được giải phóng ồ ạt, gây ra “cơn bão catecholamine”. Tình trạng này khiến huyết áp tăng vọt đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc phù phổi cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Do khối u nằm ở vị trí khó tiếp cận và bệnh nhân có tình trạng thiếu máu mạn tính, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi nhằm giảm thiểu mất máu, hạn chế tổn thương các cơ quan lân cận.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u không chỉ được nuôi bởi ba mạch máu chính như thông thường mà còn có thêm một mạch máu tăng sinh bất thường, làm tăng nguy cơ chảy máu.

Trước tình huống này, ê-kíp sử dụng hệ thống hình ảnh 3D phóng đại 10-15 lần cùng các cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt 540 độ để nhận diện, kiểm soát từng mạch máu nuôi khối u trước khi bóc tách. Nhờ đó, các bác sĩ lấy trọn khối u, đồng thời bảo tồn tụy, tĩnh mạch lách và phần thận xung quanh.

Trong suốt ca mổ, ê-kíp gây mê cũng phải liên tục theo dõi và điều chỉnh huyết động, bởi chỉ một tác động vào khối u cũng có thể kích hoạt tình trạng phóng thích hormone đột ngột, gây tăng huyết áp nguy hiểm.

Sau phẫu thuật 48 giờ, chị Ngọc có thể đi lại nhẹ nhàng và được xuất viện. Người bệnh tiếp tục được hướng dẫn theo dõi huyết áp, xét nghiệm nồng độ metanephrine định kỳ để đánh giá hiệu quả điều trị và nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Liên khuyến cáo, người có biểu hiện tăng huyết áp từng cơn hoặc kéo dài, đau đầu, hồi hộp, tim đập nhanh, vã mồ hôi, run tay, lo âu, sụt cân không rõ nguyên nhân cần đi khám để tìm nguyên nhân. Đặc biệt, những khối u tuyến thượng thận dù chưa gây triệu chứng rõ ràng vẫn có thể tiết hormone và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.