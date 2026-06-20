Xác định đội đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ hai của bảng C World Cup 2026 kết thúc sáng nay 20/6, Morocco thắng Scotland 1-0 và Brazil đánh bại Hatii với tỷ số 3-0. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Haiti chắc chắn đứng cuối bảng bất kể kết quả lượt trận cuối ra sao. Haiti là đội tuyển đầu tiên bị loại ở World Cup 2026.

Đội tuyển Haiti (áo trắng) bị loại sớm. (Ảnh: Reuters)

Sau 2 lượt trận, Brazil tạm đứng đầu bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026 (4 điểm, hiệu số +3), bằng điểm và hơn chỉ số phụ so với Morocco. Trong khi đó, Haiti xếp cuối bảng khi chưa có được điểm nào và hiệu số bàn thắng - bàn thua là -4. Đội tuyển vùng Caribe chưa có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026.

Đội tuyển Haiti không còn hi vọng cạnh tranh vị trí thứ ba - vị trí tối thiểu để có cơ hội giành quyền vào vòng 1/16. Đội duy nhất có thể bị Haiti bắt kịp về điểm số là Scotland (3 điểm, hiệu số 0). Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp bằng điểm Scotland, Haiti vẫn đứng sau do thể thức phân hạng dựa trên thành tích đối đầu. Haiti thua Scotland trong trận đối đầu trực tiếp ở lượt 1.

Ở trận đấu với Brazil diễn ra sáng nay tại Philadelphia (Mỹ), Haiti nhận 3 bàn thua ngay trong hiệp một. Matheus Cunha lập cú đúp, Vinicius Junior nâng tỷ số lên 3-0. Các cầu thủ Haiti nỗ lực đáng khen với tinh thần quyết tâm ghi bàn đầu tiên ở World Cup nhưng không thành công.

Bước sang hiệp 2 với tỷ số cách biệt 3 bàn, Brazil chủ động giảm nhịp chơi bóng trong khi Haiti mạnh dạn chơi tấn công. Wilson Isidor, Dominique Simon và Louicius Deedson giúp các pha lên bóng của Haiti có tốc độ và sức đe dọa tốt hơn. Đội bóng đến từ vùng Caribe tạo ra vài tình huống uy hiếp, khiến thủ môn Alisson Becker phải vất vả cản phá.

Brazil chỉ có 2 cú sút hợp lệ trong cả hiệp 2. Endrick một lần đưa bóng vào lưới đối hương nhưng bị phạt việt vị. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti không ghi thêm bàn thắng nhưng cũng không thủng lưới.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Brazil gặp Scotland ở lượt trận cuối diễn ra sáng 25/6 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, Haiti đối đầu Morocco.