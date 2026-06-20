(VTC News) -

Brazil 3 0 Haiti Cunha 23' Cunha 35' Vinicius 45+3'

Trận đấu giữa Brazil và Haiti bắt đầu lúc 7h30 ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Haiti mới nhất tại đây.

Brazil dẫn Haiti 3-0 sau hiệp một. Matheus Cunha lập cú đúp, Vinicius Junior ghi bàn trong thời gian bù giờ. Haiti không có nổi một pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên.

Brazil đấu với Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Trận đấu diễn ra một chiều. Brazil kiểm soát bóng 62%, tung 7 cú sút và đưa bóng trúng đích 5 lần. Haiti không phòng ngự với đội hình lùi sâu mà chọn cách áp sát, đuổi bóng liên tục. Tuy nhiên, chính cách chơi này lại tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi sao tấn công của Brazil phát huy sở trường.

Video: Brazil mở tỷ số 1-0

Sức ép của Brazil được duy trì đều đặn từ đầu trận. Raphinha từng bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, trước khi Vinicius tạo ra tình huống mở khóa trận đấu ở phút 23. Anh đi bóng và dứt điểm buộc thủ môn Johny Placide phải cản phá, Cunha có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống.

Bộ đôi Vinicius và Cunha tiếp tục tạo nên bàn thắng thứ hai ở phút 36. Vinicius kiến tạo. Cunha đối mặt thủ môn và tung ra cú sút chân trái rất mạnh vào góc cao phía cột gần, không cho thủ môn Haiti cơ hội cản phá. Trong thời gian bù giờ, Vinicius hoàn tất hiệp đấu hoàn hảo bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Điểm duy nhất khiến đội tuyển Brazil không vui trong nửa đầu trận đấu là chấn thương của Raphinha.

Đội hình Brazil vs Haiti

Brazil: Alisson (1), Gabriel Magalhaes (3), Marquinhos (4), Casemiro (5), Vinicius Junior (7), Bruno Guimaraes (8), Matheus Cunha (9), Raphinha (11), Danilo (13), Douglas Santos (16), Lucas Paqueta (20).

Haiti: Johny Placide (1), Carlens Arcus (2), Ricardo Ade (4), Hannes Delcroix (5), Martin Experience (8), Jean-Ricner Bellegarde (10), Ruben Providence (15), Danley Jean Jacques (17), Frantzdy Pierrot (20), Josue Casimir (21), Jean-Kevin Duverne (22).

Thông tin trận Brazil đấu với Haiti

Brazil và Haiti gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Sau lượt mở màn, Scotland đứng đầu bảng với 3 điểm, Morocco và Brazil cùng có 1 điểm, còn Haiti chưa có điểm.

Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Brazil vs Haiti được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 19/6 theo giờ địa phương, tức 7h30 ngày 20/6 theo giờ Việt Nam.

Brazil đấu với Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia, Mỹ là địa điểm tổ chức trận đấu - được sử dụng với tên Philadelphia Stadium tại World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Alejandro Hernández Hernández, người Tây Ban Nha.

Brazil và Haiti chưa từng gặp nhau tại World Cup. Trước đó, 2 đội có 3 lần đối đầu và Brazil toàn thắng, ghi tổng cộng 17 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Lần gặp gần nhất diễn ra tại Copa America 2016 ở Orlando, Mỹ, khi Brazil thắng 7-1.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Brazil có 87,3% khả năng thắng trận. Khả năng Haiti giành chiến thắng là 4,3%, còn xác suất hòa là 8,4%. Opta cũng đánh giá Brazil có 97% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi cơ hội đi tiếp của Haiti là 7,5%.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Brazil cùng Morocco có 3 điểm, hiệu số 0 sau lượt trận đầu tiên và chia nhau 2 vị trí 2-3. Haiti đứng cuối bảng C.